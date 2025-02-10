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عودة الوفد اللبنانيّ إلى برنامج "السياحة الرياضية - اكتشف الجمال برؤية الرياضة"

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عودة الوفد اللبنانيّ إلى برنامج &quot;السياحة الرياضية - اكتشف الجمال برؤية الرياضة&quot;
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رياضات متنوعة

2025-02-10 | 03:30
عودة الوفد اللبنانيّ إلى برنامج "السياحة الرياضية - اكتشف الجمال برؤية الرياضة"

نظمته وزارة الشباب والرياضة العراقية ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية ٢٠٢٥

عاد إلى بيروت وفد وزارة الشباب والرياضة الذي شارك في برنامج "السياحة الرياضية - اكتشف الجمال برؤية الرياضة"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة العراقية، ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية ٢٠٢٥.
وترأس الوفد السيدة خلود نزال، وضم الشابات والشباب اسراء طالب وماريا سليم ومحمد شحادة وهيثم بيضون.
 

وفي اطار البرنامج، نظمت وزارة الشباب والرياضة العراقية جولة لوفود الدول العشرة المشاركة على عدد من معالم العراق التاريخية والحضارية والرياضية، بينها شارع المتنبي والمتحف الوطني ومدينة الأهوار ومراقد الأئمة في كربلاء المقدسة وملعب كربلاء الدولي والوحدات التدريبية للموهوبين أثناء إجراء التمارين الرياضية.
كما شاركت وفود الدول العشرة في حفل افتتاح فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية ٢٠٢٥ الذي اقيم في جامعة بغداد في الثلاثين من الشهر الفائت بحضور حشد من وزراء الشباب والرياضة العرب.

عودة الوفد اللبنانيّ إلى برنامج "السياحة الرياضية - اكتشف الجمال برؤية الرياضة"

رياضة

رياضات متنوعة

وزارة الشباب والرياضة برنامج السياحة الرياضية

بغداد عاصمة الثقافة الرياضية ٢٠٢٥

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