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بيرقداريان طلبت من حيدر مسح أضرار المنشآت جرّاء العدوان بواسطة مهندسي مجلس الجنوب

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بيرقداريان طلبت من حيدر مسح أضرار المنشآت جرّاء العدوان بواسطة مهندسي مجلس الجنوب
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رياضات متنوعة

2025-02-19 | 10:04
بيرقداريان طلبت من حيدر مسح أضرار المنشآت جرّاء العدوان بواسطة مهندسي مجلس الجنوب

تعمل الوزارة بالتعاون مع مجلس الجنوب لمسح الأضرار في المنشآت الرياضية والشبابية بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان

هنأ رئيس الاتحاد االلبناني لكرة القدم المهندس السيد هاشم حيدر خلال زيارة له الدكتورة نورا بيراقداريان على تولّيها حقيبة الشباب والرياضة في الحكومة الجديدة، متمنياً لها التوفيق في مهمتها، وعرض معها للصعوبات التي تعانيها كرة القدم، وخصوصاً بسبب وضع المنشآت في مختلف المناطق.

وبحثت بيراقداريان مع السيد هاشم حيدر بصفته رئيساً لمجلس الجنوب وضع المنشآت الرياضية والشبابية التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان، وطلبت منه المساعدة من خلال تكليف فريق هندسي من المجلس مهمة القيام بإجراء مسح للمنشآت الرياضية والشبابية المتضررة كلياً او جزئياً، وخصوصاً في مدن وبلدات وقرى الحافة الأمامية، ووضع تقرير تفصيلي بهذا الشأن.

وأبلغت بيراقداريان ضيفها السيد هاشم حيدر أنها تأمل في تحضير هذا الملف في أسرع وقت ممكن، بحيث يتضمن الوضع الحالي وخطة وتكاليف التأهيل وآلياته، كي "نكون قادرين على تقديمه إلى الدول الصديقة والشقيقة التي قد تكون راغبة في دعم لبنان".
 

كذلك، استقبلت بيراقداريان وفد الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة، برئاسة رئيسه وليد القاصوف ونواب الرئيس المهندس علي خليفة وأسعد النخل وغسان قرداحي وماهر الضناوي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية روي سمعان والمحاسب ناجي باسيل.
وهنأ القاصوف والحضور بيراقداريان بتسميتها وزيرة للشباب والرياضة وتمنوا لها التوفيق، وعرضوا لها شؤون وشجون اللعبة والصعوبات التي تمرّ بها، وشرح رئيس الاتحاد هيكلية اللعبة وعدد المباريات وفئاتها وتنوعها وتوزعها على الأراضي اللبنانية.

كما استقبلت وزيرة الشباب والرياضة وفد الهيئة الادارية لجمعية جاد - شبيبة ضد المخدرات حيث تم البحث في الانشطة التي تقوم بها الجمعية، وسبل التعاون بينها وبين الوزارة في هذا المجال.

بيرقداريان طلبت من حيدر مسح أضرار المنشآت جرّاء العدوان بواسطة مهندسي مجلس الجنوب

رياضة

رياضات متنوعة

الاتحاد االلبناني لكرة القدم

هاشم حيدر

نورا بيراقداريان

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