المُبرقع زار بيراقداريان وبحثا إطلاق الصندوق المخصص لتأهيل المنشآت التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي

إنشاء صندوق لتأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزّة

حلّ رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع ضيفاً على نظيرته وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية الدكتور نورا بيراقداريان، حيث هنأها بإسمه وإسم المجلس على توليها هذه الحقيبة الهامة، متمنياً لها التوفيق، واضعاً إمكانيات المجلس ووزارته تحت تصرفها.

وبحث المبرقع مع بيراقداريان، في حضور المدير العام بالتكليف الدكتورة فاديا حلال وعضويّ اللجان العربية الشبابية والرياضية حسن شرارة وحسين عمر، العلاقات الثنائية الغنيّة والعميقة بين البلدين، فحيّت الوزيرة في ضيفها مواقفه ومواقف العراق المعروفة تجاه لبنان، وتبنّيهم لحاجاته وهمومه في مختلف اللقاءات، ولا سيما لجهة دعمه مادياً في استضافة حدث "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، واستضافة الوفود الشبابية اللبنانية في مختلف الأنشطة.

وثمّنت بيراقداريان غالياً مبادرة الدكتور المبرقع خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الأخير قبل شهر في بغداد، والتي دعت الى إنشاء صندوق لتأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزّة، وهو ما تبناه المجلس وأصدر قراراً بشأنه.

وكشف المبرقع أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئاسة العراق للمجلس وواجب الأشقاء تجاه لبنان وغزّة كانوا خلف طرح فكرة الصندوق، وقد تفاعل الوزراء العرب من دون استثناء مع الفكرة، وتبنوها من دون تردد، وكلفوا العراق بترؤس لجنة لبحث سبل التنفيذ والمضي بها قُدماً".



وأضاف المبرقع "بعد شهر رمضان، سوف نلتقي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وسنبحث في آلية عمل الصندوق كي نباشر به بالسرعة القصوى، وسنكون في اللقاء بإذن الله، أنا بصفتي رئيساً للدورة الحالية لمجلس وزراء الشباب والرياضة ورئيساً للجنة الرياضية، ورئيس المكتب التنفيذي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الشبابية وزير الشباب والرياضة الأردني المهندس يزن الشديفات".

وقالت الوزيرة بيراقداريان "مواقف العراق مع لبنان رائدة وأخوية وصادقة ومتعددة، وقد وقفوا الى جانبنا في كل المناسبات، وآخرها المبادرة المشكورة والمُقدّرة لإنشاء الصندوق الذي تم إقراره في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وهو ما نحتاجه بعمق، اذ أن الوزارة وضعت مسألة إعادة تأهيل المنشآت التي تضررت بفعل العدوان كأولوية".

وأضافت "شكرت الدكتور المبرقع على المبادرة، وبحثنا في سُبل وضع الآليات التنفيذية بسرعة، وكلفنا فريق عمل مشترك من الجانبين لإعدادها، فيما تعمل فرق مجلس الجنوب مشكورة على تحضير ملف ميداني فني متكامل يحدد الأضرار التي لحقت بالمنشآت الرياضية والشبابية بفعل العدوان الإسرائيلي، كما تمنيت أن نُطلق مشاريع أنشطة جديدة مشتركة، وسيتم ذلك في القريب العاجل". وأضاف المبرقع "بعد شهر رمضان، سوف نلتقي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وسنبحث في آلية عمل الصندوق كي نباشر به بالسرعة القصوى، وسنكون في اللقاء بإذن الله، أنا بصفتي رئيساً للدورة الحالية لمجلس وزراء الشباب والرياضة ورئيساً للجنة الرياضية، ورئيس المكتب التنفيذي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الشبابية وزير الشباب والرياضة الأردني المهندس يزن الشديفات".وقالت الوزيرة بيراقداريان "مواقف العراق مع لبنان رائدة وأخوية وصادقة ومتعددة، وقد وقفوا الى جانبنا في كل المناسبات، وآخرها المبادرة المشكورة والمُقدّرة لإنشاء الصندوق الذي تم إقراره في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وهو ما نحتاجه بعمق، اذ أن الوزارة وضعت مسألة إعادة تأهيل المنشآت التي تضررت بفعل العدوان كأولوية".وأضافت "شكرت الدكتور المبرقع على المبادرة، وبحثنا في سُبل وضع الآليات التنفيذية بسرعة، وكلفنا فريق عمل مشترك من الجانبين لإعدادها، فيما تعمل فرق مجلس الجنوب مشكورة على تحضير ملف ميداني فني متكامل يحدد الأضرار التي لحقت بالمنشآت الرياضية والشبابية بفعل العدوان الإسرائيلي، كما تمنيت أن نُطلق مشاريع أنشطة جديدة مشتركة، وسيتم ذلك في القريب العاجل".



المنظمة الدولية للفرنكوفونية

كذلك، استقبلت بيراقداريان ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط ليفون أميرجانيان، ترافقه أخصائية البرامج ناتالي ميجان هينيمين.

وهنأ أميرجانيان الدكتور بيراقداريان على توليها حقيبة الشباب والرياضة، متمنياً لها التوفيق، وبحث معها في سبل التعاون بين المنظمة والوزارة، حيث طرحت بيراقداريان فكرة إنشاء بوابة رقمية تهدف الى إدماج الشباب وتفاعلهم، وإمكانية إمكانية مشاريع تتعلق بالتمكين في الريف. المنظمة الدولية للفرنكوفونيةكذلك، استقبلت بيراقداريان ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط ليفون أميرجانيان، ترافقه أخصائية البرامج ناتالي ميجان هينيمين.وهنأ أميرجانيان الدكتور بيراقداريان على توليها حقيبة الشباب والرياضة، متمنياً لها التوفيق، وبحث معها في سبل التعاون بين المنظمة والوزارة، حيث طرحت بيراقداريان فكرة إنشاء بوابة رقمية تهدف الى إدماج الشباب وتفاعلهم، وإمكانية إمكانية مشاريع تتعلق بالتمكين في الريف.



وشرح أميرجانيان واقع توسيع المنظمة لأعمالها في لبنان، بدءاً من إقامة مكتب دائم فيه في العام 2022، والتركيز عموماً على حقوق الإنسان والتربية والتعليم والتوظيف، وفي لبنان على إعداد الكوادر والتربية والتعليم والشباب واللغة الفرنسية، داعياً الى اوسع مشاركة لبنانية في الألعاب الفرنكوفونية 2027 المقررة في أرمينيا. وشرح أميرجانيان واقع توسيع المنظمة لأعمالها في لبنان، بدءاً من إقامة مكتب دائم فيه في العام 2022، والتركيز عموماً على حقوق الإنسان والتربية والتعليم والتوظيف، وفي لبنان على إعداد الكوادر والتربية والتعليم والشباب واللغة الفرنسية، داعياً الى اوسع مشاركة لبنانية في الألعاب الفرنكوفونية 2027 المقررة في أرمينيا.



حركة أمل

كما استقبلت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية وفداً من مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل ضم رئيسه الدكتور علي ياسين ومسؤول قطاع الرياضة الدكتور مازن قبيسي حيث بحثا شؤون وشجون الحركة الرياضية في لبنان. حركة أملكما استقبلت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية وفداً من مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل ضم رئيسه الدكتور علي ياسين ومسؤول قطاع الرياضة الدكتور مازن قبيسي حيث بحثا شؤون وشجون الحركة الرياضية في لبنان.







