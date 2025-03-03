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فيديو - عندما يتسبب قرار حكم بتغيير النتيجة وضياع اللقب

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فيديو - عندما يتسبب قرار حكم بتغيير النتيجة وضياع اللقب
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رياضات متنوعة

2025-03-03 | 01:52
فيديو - عندما يتسبب قرار حكم بتغيير النتيجة وضياع اللقب

لو تم احتساب الضربة القاضية لكان ديفيس فقد سجله الخالي من الهزيمة

هناك أوقات يكون فيها المقاتل قادرا على تجنب عدّ الحكم من خلال الادعاء أنه انزلق، ثم تلقى بعد الركوع عدة ضربات.
هذا ما فعله جيرفونتا ديفيس في الجولة التاسعة من معركته ضد لامونت روتش الليلة الماضية، وبالنسبة للحكم فقد رفض تسجيل الضربة القاضية، وهو أمر لا يصدق.
عندما ذهب الحكم المخضرم ستيف ويليس، الذي يتمتع بسنوات من الخبرة، للاطمئنان على بطل WBA للوزن الخفيف، كان بالفعل في زاويته، وكان فريقه يمسح وجهه بمنشفة، ولم يعتبر أن ذلك كان بمثابة ضربة قاضية، وأنه كان عليه أن يقوم بالعدّ.
الغريب أن النتيجة كانت التعادل، حيث منح أحد القضاة الفوز لديفيس (115-113)، بينما حكم الاثنان الآخران بالتعادل ببطاقات متطابقة (114-114)، ولو تم احتساب الضربة القاضية، لكان جيرفونتا ديفيس قد فقد سجله الخالي من الهزيمة، ولكان اللقب العالمي أصبح لصالح روتش.



فيديو - عندما يتسبب قرار حكم بتغيير النتيجة وضياع اللقب

رياضة

رياضات متنوعة

جيرفونتا ديفيس

لامونت روتش

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