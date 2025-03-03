فيديو - عندما يتسبب قرار حكم بتغيير النتيجة وضياع اللقب

I’ve covered boxing for 15 years. Never in my life have I’ve seen a boxer take 3 punches. Decides he needs a timeout. Turns his back. Go to his corner to get a quick wipe down and just return to fighting like nothing happened. pic.twitter.com/ZmYZZDgOr1 — Robert Littal BSO (@BSO) March 2, 2025

هناك أوقات يكون فيها المقاتل قادرا على تجنب عدّ الحكم من خلال الادعاء أنه انزلق، ثم تلقى بعد الركوع عدة ضربات.هذا ما فعله جيرفونتا ديفيس في الجولة التاسعة من معركته ضد لامونت روتش الليلة الماضية، وبالنسبة للحكم فقد رفض تسجيل الضربة القاضية، وهو أمر لا يصدق.عندما ذهب الحكم المخضرم ستيف ويليس، الذي يتمتع بسنوات من الخبرة، للاطمئنان على بطل WBA للوزن الخفيف، كان بالفعل في زاويته، وكان فريقه يمسح وجهه بمنشفة، ولم يعتبر أن ذلك كان بمثابة ضربة قاضية، وأنه كان عليه أن يقوم بالعدّ.الغريب أن النتيجة كانت التعادل، حيث منح أحد القضاة الفوز لديفيس (115-113)، بينما حكم الاثنان الآخران بالتعادل ببطاقات متطابقة (114-114)، ولو تم احتساب الضربة القاضية، لكان جيرفونتا ديفيس قد فقد سجله الخالي من الهزيمة، ولكان اللقب العالمي أصبح لصالح روتش.