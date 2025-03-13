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فرق الإنقاذ عثرت على متسلق الجبال الإسباني المفقود ميتاً

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فرق الإنقاذ عثرت على متسلق الجبال الإسباني المفقود ميتاً
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رياضات متنوعة

2025-03-13 | 03:29
فرق الإنقاذ عثرت على متسلق الجبال الإسباني المفقود ميتاً

بسبب الانهيار الجليدي الذي وقع على جبل أراغاتس

عثرت فرق الإنقاذ على متسلق الجبال الإسباني المفقود ميتاً، بسبب الانهيار الجليدي الذي وقع يوم الثلاثاء على جبل أراغاتس، الأعلى في أرمينيا، والذي يرتفع إلى 4,095 مترا فوق مستوى سطح البحر.
وقالت خدمة الإنقاذ الأرمنية في بيان إن "فرق البحث والإنقاذ عثرت على جثة متسلق الجبال الإسباني المفقود على جبل أراغاتس"، الذي كان جزءا من رحلة استكشافية مكونة من تسعة أشخاص، جميعهم من الكاتالونيين.
وتعرضت المجموعة لانهيار جليدي على الوجه الشمالي لأراغاتس، وهو بركان خامل يقع في غرب القوقاز، حيث تم إنقاذ ثمانية منهم، من قبل خدمات الطوارئ الأرمينية، التي نشرت طائرتي هليكوبتر و50 من رجال الإنقاذ.





فرق الإنقاذ عثرت على متسلق الجبال الإسباني المفقود ميتاً

رياضة

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جبل أراغاتس

أرمينيا

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