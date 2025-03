فيديو - سقط ووقف وسحق منافسه بالضربة القاضية

على الرغم من تلقيه لكمة قوية أدت الى سقوطه أرضاً، فقد سحق المقاتل الهولندي نيكي هولزكن متحديه التايلاندي مانغثاي في نزال الكيك بوكسينغ الذي جمعهما أمس الجمعة، ونال جائزة مالية إضافية بقيمة 50 ألف دولار لقاء الضربة القاضية.

وجاء النزال ضمن دورة (ONE Friday Fights 100) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، حيث سقط هولزكن في منتصف الجولة الأولى، ثم تمكن من النهوض والمتابعة وإسقاط منافسه بالضربة القاضية قبل انتهاء الجولة بدقيقة واحدة.

Absolute MADNESS 🤯 Nieky Holzken avenges his Muay Thai loss to Sinsamut with a highlight-reel KO in Round 1 of their kickboxing rematch! @niekyholzken #ONEFridayFights100 | 🔴 LIVE NOW

