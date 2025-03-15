العثور على جثة الملاكم الشاب في مياه النهر

تم العثور على جثة الملاكم الشاب جاك آيرز، البالغ 22 عاماً، غارقة في نهر، بعد 12 ساعة من اختفائه عند الساعات الأولى من صباح الثالث من آذار - مارس، وتأكد بعد الفحص الرسمي التعرف على الضحية.

وجزم تقرير الطبيب الشرعي أن جثة الضحية لم يكن فيها أي إصابات جسدية، وأن الغرق هو السبب الأوليّ للوفاة.

ونشرت عائلة الملاكم الشاب بياناً مؤثراً جاء فيه "لا توجد كلمات يمكن أن تصف ما نشعر به، كان جاك ابنا، وحفيدا وأخا وخالا وحبيبا محبوبا للغاية، ونحن نعلم أن لا شيء سيعيد جاك، لكننا فقط نريد أن نفهم ما حدث قبل وفاته".

وعلى الرغم من استبعاد فرضية الجريمة، تعمل الشرطة على فك رموز وغموض الحادثة التي أدت الى سقوط الملاكم في المياه ثم وفاته.