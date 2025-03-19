ترامب وبوتين ناقشا الأزمة الأوكرانية .. وإقامة مباريات مشتركة

اقتراح قاضي بتنظيم مباريات مشتركة

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين، القاضي بتنظيم مباريات مشتركة، تجمع أندية ولاعبي دوري الهوكي الوطني الأميركي (NHL) والدوري القاري الروسي للهوكي (KHL).

ونقل إعلاميون عن دوائر في الكرملين أن الرئيس ترامب أعرب عن دعمه للفكرة خلال محادثة هاتفية جرت مؤخراً مع الرئيس بوتين، وامتدت لنحو ساعتين ونصف، وخُصصت للبحث في سبل حل الأزمة الاوكرانية.

لاحقاً، جاء في بيان صادر عن الكرملين أن "الرئيس دونالد ترامب رحب بفكرة نظيره فلاديمير بوتين لتنظيم مباريات هوكي في الولايات المتحدة وروسيا تجمع اللاعبين الروس والأميركيين الذين يشاركون في الدوري الهوكي الوطني (NHL) والدوري القاري الروسي للهوكي (KHL)".





