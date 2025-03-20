ترامب يُجمّد 175 مليون دولار لجامعة بسبب المتحولين جنسياً

بسبب إدراجها للرياضيين المتحولين جنسيا في الرياضات النسائية

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تجميد 175 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة بنسلفانيا (UPenn)، بسبب إدراجها للرياضيين المتحولين جنسيا في الرياضات النسائية.

ويمكن أن تفقد كلية Ivy League كل تمويلها الفيدرالي، وسط تحقيق في الانتهاكات المحتملة للباب التاسع، وهو قانون حقوق مدنية فيدرالي تاريخي تم تمريره في عام 1972، يحظر التمييز على أساس الجنس في أي مدرسة أو برنامج تعليمي يتلقى أموالا فيدرالية.

ويجادل ترامب وغيره من المعارضين لمشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في مسابقات السيدات، بأن هؤلاء الرياضيين يتمتعون بميزة غير عادلة.

في الخامس من شباط - فبراير، وقع الزعيم الجمهوري أمرا تنفيذيا، يهدف إلى الوفاء بأحد وعوده الرئيسية في حملته الانتخابية: منع النساء المتحولات جنسيا من المنافسة في الرياضات النسائية.

تلقت جامعة بنسلفانيا ما يقرب من مليار دولار من الأموال الفيدرالية العام الماضي، كما تخضع جامعة ولاية سان خوسيه وجمعية ماساتشوستس الرياضية بين المدارس، للتحقيق في انتهاكات محتملة للباب التاسع، لكن تجميد مبلغ الـ175 مليون دولار، ليس نتيجة مباشرة لتلك التحقيقات.

وتصدرت الجامعة عناوين الصحف لأول مرة في موسم 2022 عندما تنافست ليا توماس، وهي رياضية متحولة جنسيا، في فريق السيدات، وأصبحت أول شخص متحول جنسيا يفوز ببطولة وطنية من خلال إكمال 457 متراً حرة في 4 دقائق و 33.24 ثانية.





