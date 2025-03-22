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رحيل الأسطورة فورمان .. عدوّ محمد علي كلاي

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رحيل الأسطورة فورمان .. عدوّ محمد علي كلاي
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رياضات متنوعة

2025-03-22 | 05:34
رحيل الأسطورة فورمان .. عدوّ محمد علي كلاي

حمل جورج فورمان لقب عدو محمد علي كلاي

أعلنت عائلة الملاكم الأميركي الأسطوري جورج فورمان، وفاته عن عمر ناهز 76 عاماً، وجاء في النعي "ببالغ الحزن نعلن عن وفاة عزيزنا جورج إدوارد فورمان الأب، الذي رحل بسلام في 21 آذار - مارس 2025، محاطا بأحبائه".
وتابع البيان "كان إنسانيا، أولمبيا، وبطلا عالميا مرتين، وكان يحظى باحترام كبير، كان قوة للخير، رجل انضباط وإيمان، وحاميا لإرثه، حيث كافح بلا كلل للحفاظ على اسمه وعائلته".
حمل جورج فورمان لقب عدو محمد علي كلاي، أسطورة الملاكمة، بعدما خسر مواجهتهما التي أقيمت في زائير، الكونغو الديمقراطية حالياً، في 30 تشرين الأول - أكتوبر العام 1974، وهي الأولى في مسيرته بعد 40 انتصارا متتاليا، 37 منها بالضربة القاضية.
وظلت هذه المواجهة التي شاهدها أكثر من مليار شخص عبر التلفاز، الأشهر في تاريخ الملاكمة، وعرفت باسم "رامبل إن ذا جانغل"، أو "نزال القرن"، وقد حولها فورمان إلى واجهة لمطعم باسمه بعد اعتزاله، ربح من خلاله ملايين الدولارات.
لاحقاً، تحسنت علاقة كلاي وفورمان، وتحولا إلى صديقين حميمين، وهو الذي أصبح بطل العالم للمرة الأولى في العام 1973 بفوزه على جو فريزر، وقد صنفته مجلة (The Ring) كتاسع أفضل ملاكم في التاريخ، لديه 10 أبناء، خمسة منهم ذكور، أطلق عليهم كلهم اسم "جورج".



رحيل الأسطورة فورمان .. عدوّ محمد علي كلاي

رياضة

رياضات متنوعة

جورج فورمان

محمد علي كلاي

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