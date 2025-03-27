مقتل امرأة اسبانية خلال التسلّق في جورجيا

جرّاء انهيار جليدي أثناء تسلق الجبال مع خمسة أشخاص

توفيت امرأة اسبانية تبلغ من العمر 53 عاما يوم الأربعاء، جرّاء انهيار جليدي، أثناء تسلق الجبال مع خمسة أشخاص آخرين، لم يصابوا بأذى، في مرتفعات أوسغولي في جورجيا.

وفقا لمتحدث باسم اتحاد "كيانات المشي لمسافات طويلة في كاتالونيا"، الذي ينتمي إليه العديد من أعضاء البعثة، فقد حاصر الانهيار الجليدي ثلاثة من المتسلقين، نجا اثنان منهم دون أن يصابا بأذى.

تألفت البعثة من ستة متسلقي جبال من مدن كاتالونية مختلفة، اتصلوا ببعضهم البعض من خلال الأصدقاء أو المعارف المشتركين للسفر إلى أوسغولي لممارسة تسلق الجبال على الجليد، حيث شكلوا مجموعة غير متجانسة من مختلف الأعمار.





