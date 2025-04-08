حالتا سكتة قلبية لشابين في نصف ماراثون مدريد !!

أصيب اثنان من العدائين في نصف ماراثون مدريد بسكتة قلبية

أصيب اثنان من العدائين في نصف ماراثون مدريد، الذي أقيم يوم الأحد بسكتة قلبية، أحدهما، عداء يبلغ من العمر 35 عاما، نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، والآخر، عداء يبلغ من العمر 20 عاما، تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

فقد انهار العداء البالغ من العمر حوالي 35 عاما، أثناء مشاركته في السباق، وتمت مساعدته مباشرة بعد سقوطه من قبل ممرضة كانت تشارك في السباق.

وأجرت المسعفة الإنعاش القلبي الرئوي له، جنبا إلى جنب مع فريق خاص من المتطوعين، حتى وصل بقية الطاقم الطبي، وتم نقل الرجل إلى المستشفى في حالة حرجة.

أما الرجل الآخر البالغ من العمر حوالي 20 عاما، فقد عولج من قبل طبيب كان متواجداً فباشر مناورات الإنعاش جنبا إلى جنب مع عضوين من فريق الأمن، وبعد استعادة نبضه، نقل الرجل إلى المستشفى في حالة خطيرة.











