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بايراقداريان استقبلت رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب الأرمنية العالمية

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بايراقداريان استقبلت رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب الأرمنية العالمية
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رياضات متنوعة

2025-04-12 | 01:59
بايراقداريان استقبلت رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب الأرمنية العالمية

تنوي وزيرة الشباب والرياضة تنظيم الألعاب العالمية اللبنانية

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب الأرمنية العالمية إشخان زاكاريان، الذي حضر من أرمينيا خصيصاّ.
ورافق زاكاريان في زيارته الأعضاء في اللجنة التنفيذية ستيبان دير بدروسيان وشاهان سمرجيان وميساك نجاريان وفريج شارويان وليليت غاسيان.

ورحبّت الوزيرة بايراقداريان بالضيف الأرمني شاكرة له الزيارة، وشرح لها فكرة الألعاب الأرمنية - العالمية (Pan Armenian Games) التي تجمع كل أربع سنوات، رياضيين من أرمينيا مع الأرمن المنتشرين في بلاد الاغتراب.

وأعربت بايراقداريان عن تقديرها للتجربة، وطلبت الحصول على تفاصيلها وآلياتها، على أمل تحقيق حلم تنظيم الألعاب العالمية - اللبنانية (Pan Lebanese Games) التي تجمع رياضيين من لبنان مع اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب.

وشكرت بايراقداريان ضيفها زاكاريان على هديته "ميدالية الألعاب الأرمنية"، وأعربت عن تقديرها لهذا النموذج المتميز والناجح الذي يتم تنفيذه في أرمينيا، ورأت فيه تجربة فريدة ونموذجاً يحتذى.




بايراقداريان استقبلت رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب الأرمنية العالمية

رياضة

رياضات متنوعة

وزيرة الشباب والرياضة

الدكتورة نورا بايراقداريان

إشخان زاكاريان

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