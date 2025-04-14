ما هي الرياضة التي يمارسها الرئيس بوتين بشكل منتظم؟

تحدث المتحدث الرسمي عن النشاطات الرياضية التي يمارسها الرئيس

في برنامج "موسكو .. الكرملين .. بوتين" عبر قناة "روسيا-1"، تحدث المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن النشاطات الرياضية التي يمارسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإذا كان من المعروف سابقاً أن بوتين مارس الجودو وسواها، ردّ بيسكوف على سؤال بشأن علاقة الرئيس الروسي الحالية بالرياضة، فقال "إنه يلعب الهوكي (على الجليد) بانتظام، هذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه".

وكان بوتين اقترح على نظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصالهما الهاتفي الأخير تنظيم مباريات مشتركة تجمع بين لاعبي دوري الهوكي الأميركي الوطني (NHL) والدوري القاري الروسي للهوكي (KHL)، وهو الأمر الذي توافقا عليه بالفعل.







