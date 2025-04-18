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هل يحصل نزال بين توبوريا وماكجريجور؟

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هل يحصل نزال بين توبوريا وماكجريجور؟
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رياضات متنوعة

2025-04-18 | 04:21
هل يحصل نزال بين توبوريا وماكجريجور؟

توبوريا: إذا كان على ماكجريجور محاربتي فعليه أن يموت ويولد من جديد

قبل وقت قريب، استبعد النجم الاسباني - الجورجي الاصل إيليا توبوريا، أي احتمال للقتال مع كونور ماكجريجور، وقال "من المستحيل أن تكون هناك معركة رسمية بيننا، ولكن في معسكري التدريبي التالي، سأدعوه إلى بعض جلسات السجال".
ومؤخراً، قال توبوريا، الذي يحمل سجلاً من 16 انتصارات وبلا هزيمة "إذا عرضوا علي معركة ضد كونور الآن ... سنرى، لم لا؟ لن أقول لا"، مع الاعتراف بأنه كانت هناك "محادثات" مع UFC في الماضي حول معركة محتملة مع المقاتل الأيرلندي.
 ومع ذلك، يبدو هذا غير مرجح لماكجريجور، اذ تبدو عودة الأيرلندي، الذي يحمل سجل 22 انتصاراً و6 هزائم، إلى قفص UFC مستحيلة على الرغم من بقاء معركتين في عقده، فهو لم يدخل المثمن منذ خسارته أمام داستن بوارييه في العام 2021.
وقال توبوريا ضاحكاً "إذا كان على ماكجريجور أن يستعد لمحاربتي، فسيتعين عليه أن يموت ويولد من جديد".




هل يحصل نزال بين توبوريا وماكجريجور؟

رياضة

رياضات متنوعة

إيليا توبوريا

كونور ماكجريجور

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