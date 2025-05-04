باكياو يعود الى الحلبات في سنّ 46 عاماً

بعد أربع سنوات من الغياب عن الحلبات

في خطوةٍ مفاجئة في سنّه، وبعد أربع سنوات من الغياب عن الحلبات، أعلن رسمياً أن الملاكم الفلبيني المخضرم ماني باكياو المُلقب بـ"باك مان"، البالغ من العمر 46 عاما، سوف يواجه صيف العام الجاري الأميركي ماريو باريوس، على لقب وزن "الويلتر"، تحت مظلة مجلس الملاكمة العالمي (WBC).

ويبلغ باريوس 29 عاماً، أي أنه أصغر من باكياو بـ17 عاماً، وهو حقق في مسيرته 29 فوزا وتعادلين وخسارة واحدة.

وقام ماوريسيو سليمان، رئيس المجلس العالمي للملاكمة، بالاعلان عن هذا الخبر، وقال "سيتواجه ماريو باريوس مع ماني باكياو في تموز - يوليو، وسيكون نزالاً رائعاً، كان أول لقب عالمي لباكياو في وزن الذبابة مع المجلس العالمي للملاكمة، وهو يريد الاعتزال كبطل للمجلس، وسوف سينافس في وزن الويلتر".









