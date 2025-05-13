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ثاني وفاة في كمال الأجسام خلال أسبوع واحد

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ثاني وفاة في كمال الأجسام خلال أسبوع واحد
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رياضات متنوعة

2025-05-13 | 01:28
ثاني وفاة في كمال الأجسام خلال أسبوع واحد

أثناء مشاركته في بطولة محلية لكمال الأجسام

عن عمر ناهز 30 عاما، توفي بطل كمال الأجسام البرازيلي واندرسون دا سيلفا مورييرا، أثناء مشاركته في بطولة محلية لكمال الأجسام.

وتعرض واندرسون لما يعتقد أنه نوبة قلبية، خلال مشاركته يوم السبت الماضي في بطولة بانتنال السنوية لكمال الأجسام، في غرب البرازيل، حيث سقط مغشيا عليه بالقرب من منطقة الكواليس، بعد ان انتهى من تقديم عرضه على المسرح.

وذكر صديق مقرب حضر البطولة، ان واندرسون كان شكى من حالة صحية غير مستقرة في اليوم نفسه، لكنه أصر على المشاركة، وأن كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

وترك واندرسون خلفه زوجة وطفلين، وقد جاء رحيله بعد أقل من أسبوع على وفاة بطل برازيلي آخر، هو غييرمي هنريك، المعروف باسم "جي بول".

ثاني وفاة في كمال الأجسام خلال أسبوع واحد

رياضة

رياضات متنوعة

واندرسون دا سيلفا مورييرا

غييرمي هنريك

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