فيديو - مقتل 22 رياضي في حادث في نيجيريا

في حادث حافلة سقطت من على جسر في شمال نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا، معظمهم من الرياضيين، مصرعهم في حادث حافلة سقطت من على جسر، في شمال نيجيريا، بعد أن فقد السائق السيطرة على ما يبدو، بحسب ما أفادت به السلطات.

وقعت المأساة يوم السبت على طريق سريع في ولاية كانو الشمالية، وهي الولاية التي ينتمي إليها الضحايا، الذين كانوا عائدين من بطولة رياضية، أُقيمت هذا الأسبوع في ولاية أوغون الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد.

وقال حاكم ولاية كانو، أبا يوسف، في بيان نقلته وسائل إعلام "تلقيت ببالغ الأسى نبأ الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 22 مواطنا بريئا وأدى إلى إصابة عدد آخر".

وأشار الرئيس النيجيري بولا تينوبو، في بيان أصدره مستشاره الخاص للإعلام والاستراتيجية، بايو أونانوجا، إلى أن هذا الحادث "ألقى بظلاله على المهرجان الوطني للرياضة"، وهو حدث ظل لسنوات طويلة "منصة لاكتشاف ودعم الرياضيين الذين يُفخر بهم على المستويين الوطني والدولي".

ويُعد المهرجان الوطني للرياضة حدثا رياضيا متعدد المنافسات من أبرز الفعاليات في نيجيريا، حيث يجتذب رياضيين من مختلف ولايات البلاد، ويهدف إلى تعزيز الوحدة والتنمية الرياضية والتميز في الأداء.









