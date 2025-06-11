الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - المباراة الثالثة على اللقب تنتهي بفوضى عارمة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - المباراة الثالثة على اللقب تنتهي بفوضى عارمة
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-06-11 | 01:21
فيديو - المباراة الثالثة على اللقب تنتهي بفوضى عارمة

في المباراة الثالثة من نهائي كأس ستانلي لهوكي الجليد

تغلب فلوريدا بانثرز على إدمنتون أويلرز (٦-١) في المباراة الثالثة من نهائي كأس ستانلي لهوكي الجليد، ووجد الفريقان نفسيهما متورطين في بعض المشادات مع انطلاق صافرة نهاية المباراة.
فقد وجّه كوري بيري لكمة قوية لنيكو ميكولا بقبضة اليدين، وألقى قفازيه واستعد لخوض شجار معه، كما وجد نفسه في شجار مع توماس نوسيك، قبل أن يبدأ الحكام في استعادة النظام.
وبينما كانت الفوضى تعمّ الجليد، بدأ المشجعون في ملعب أميرانت بانك أرينا بإلقاء الفئران البلاستيكية على الجليد، وهو تقليد في جنوب فلوريدا يعود تاريخه إلى نهائي كأس ستانلي بانثرز 1996.
ويتصدر بانثرز السلسلة السباعية (٢-١) ويستعد لخوض المباراة الرابعة فجر غد الخميس.



فيديو - المباراة الثالثة على اللقب تنتهي بفوضى عارمة

رياضة

رياضات متنوعة

بانثرز

أويلرز

كأس ستانلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - دفاليشفيلي يخنق أومالي ويقفز نحو الرئيس ترامب

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - دفاليشفيلي يخنق أومالي ويقفز نحو الرئيس ترامب
2025-06-09

فيديو - دفاليشفيلي يخنق أومالي ويقفز نحو الرئيس ترامب

قفز من فوق القفص لمصافحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

2025-06-09

فيديو - دفاليشفيلي يخنق أومالي ويقفز نحو الرئيس ترامب

قفز من فوق القفص لمصافحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فيديو - هاريسون تهزم بينيا وتتوّج ترامب بطلاً !!
2025-06-09

فيديو - هاريسون تهزم بينيا وتتوّج ترامب بطلاً !!

في نزال أميركيّ خالص جمعهما في نيويورك

2025-06-09

فيديو - هاريسون تهزم بينيا وتتوّج ترامب بطلاً !!

في نزال أميركيّ خالص جمعهما في نيويورك

فيديو - هكذا تلقى جون سينا ولوغان بول هزيمة صادمة
2025-06-09

فيديو - هكذا تلقى جون سينا ولوغان بول هزيمة صادمة

لقي الثنائي جون سينا ولوغان بول هزيمة غير متوقعة

2025-06-09

فيديو - هكذا تلقى جون سينا ولوغان بول هزيمة صادمة

لقي الثنائي جون سينا ولوغان بول هزيمة غير متوقعة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025