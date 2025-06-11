فيديو - المباراة الثالثة على اللقب تنتهي بفوضى عارمة

Corey Perry gave Niko Mikkola a nasty two-hander, and dropped the gloves to fight...



Meanwhile, Mikkola just pointed and laughed in his face 😅🫣 pic.twitter.com/iTXIiPnib7 — Gino Hard (@GinoHard_) June 10, 2025

تغلب فلوريدا بانثرز على إدمنتون أويلرز (٦-١) في المباراة الثالثة من نهائي كأس ستانلي لهوكي الجليد، ووجد الفريقان نفسيهما متورطين في بعض المشادات مع انطلاق صافرة نهاية المباراة.فقد وجّه كوري بيري لكمة قوية لنيكو ميكولا بقبضة اليدين، وألقى قفازيه واستعد لخوض شجار معه، كما وجد نفسه في شجار مع توماس نوسيك، قبل أن يبدأ الحكام في استعادة النظام.وبينما كانت الفوضى تعمّ الجليد، بدأ المشجعون في ملعب أميرانت بانك أرينا بإلقاء الفئران البلاستيكية على الجليد، وهو تقليد في جنوب فلوريدا يعود تاريخه إلى نهائي كأس ستانلي بانثرز 1996.ويتصدر بانثرز السلسلة السباعية (٢-١) ويستعد لخوض المباراة الرابعة فجر غد الخميس.