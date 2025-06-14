فيديو - منتخب إيران والتحية العسكرية

قبيل المباراة التي جمعت منتخب إيران مع نظيره منتخب سلوفينيا في الدور الاول من دوري الأمم للكرة الطائرة، أدى اللاعبون الإيرانيون التحية العسكرية لعلم بلادهم.
وخسر الإيرانيون المباراة الثانية لهم في البطولة الجارية في ريو دي جانيرو، بعد الاولى امام المنتخب الاميركي.
وكان المنتخب الإيراني متقدماً (٢-٠) على نظيره الاميركي، حين علم اللاعبون بالضربات الاسرائيلية التي تلقتها العاصمة طهران ومدناً أخرى، لتتبدل الأمور، وينهاروا
نفسياً.
ويلعب منتخب إيران مباراته الثالثة في البطولة غداً الاحد حيث يواجه منتخب أوكرانيا مساء.