فيديو - منتخب إيران والتحية العسكرية

Iranian Volleyball Players in the Nations League...#TruePromise3 pic.twitter.com/IXZANqkO61 — Iran Consulate - Hyderabad (@IraninHyderabad) June 14, 2025 Heartbreaking:



The Iranian volleyball players were in tears after finding out about the attacks which were happening as they were playing the USA in Brazil.



Iran was winning 2-0 but ultimately lost 2-3 to the Americans. pic.twitter.com/e5YbtqG7Ff — عرفان حسینی / Erfan Hoseiny (@Eri1806) June 13, 2025

قبيل المباراة التي جمعت منتخب إيران مع نظيره منتخب سلوفينيا في الدور الاول من دوري الأمم للكرة الطائرة، أدى اللاعبون الإيرانيون التحية العسكرية لعلم بلادهم.وخسر الإيرانيون المباراة الثانية لهم في البطولة الجارية في ريو دي جانيرو، بعد الاولى امام المنتخب الاميركي.وكان المنتخب الإيراني متقدماً (٢-٠) على نظيره الاميركي، حين علم اللاعبون بالضربات الاسرائيلية التي تلقتها العاصمة طهران ومدناً أخرى، لتتبدل الأمور، وينهاروانفسياً.ويلعب منتخب إيران مباراته الثالثة في البطولة غداً الاحد حيث يواجه منتخب أوكرانيا مساء.