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بايراقدريان رعت البطولة المدرسية الخامسة للغولف: الليسيه الفرنسية أولى والمبرّات وصيفة

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بايراقدريان رعت البطولة المدرسية الخامسة للغولف: الليسيه الفرنسية أولى والمبرّات وصيفة
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رياضات متنوعة

2025-06-22 | 05:51
بايراقدريان رعت البطولة المدرسية الخامسة للغولف: الليسيه الفرنسية أولى والمبرّات وصيفة

نظّم الإتحاد اللبناني للغولف البطولة المدرسية في نسختها الخامسة برعاية وحضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقدريان، بمشاركة 80 طالباً وطالبة تراوحت أعمارهم ما بين 9 و16 سنة، بمن فيهم فئة الاحتياجات الخاصة والكراسي المتحركة.
 

ومثل المشاركون تسعة مدارس حكومية وخاصة هي، الحريري العالية، الدكتور علي الخليل، مؤسسة خالد الاجتماعية، مؤسسة المبرات (الهادي)، الصباح، الليسيه إيليت، المقاصد (خالد بن الوليد)، الليسيه الفرنسية اللبنانية ودار الأيتام الإسلامية (مجاد).
 

جرت البطولة على ملاعب نادي الغولف بحضور رئيس الإتحاد اللبناني للغولف رئيس نادي الغولف كريم سليم سلام وأعضاء الهيئتين الإداريتين للاتحاد ونادي الغولف، وتواصلت على مدى أربع ساعات في ظلّ أجواء تنظيمية لافتة اتسمت بالحرفية، وأشرف عليها مدير البطولة طارق شرف، وهي استهلت بتمارين تحمية قبل أن تنطلق المباريات عبر عدّة مراحل تعتمد على المهارات الجسدية والعقلية، واستعملت فيها المعدات الحديثة من مضارب وكرات مقدمة من الإتحاد الدولي للغولف.
وتكتسي البطولة المدرسية التي انطلقت عام 2018 أهمية أنها المدخل لاكتشاف المواهب من بين الطلاب حيث هناك عدة لاعبين باتوا ضمن المنتخب الأول للناشئين، وأبرزهم أحمد إسماعيل وجلال عطايا وكريم حيدر أحمد.
 

كما تساهم البطولة في تأكيد الدمج مع فئة الاحتياجات الخاصة، مع الإشارة إلى أن التقييم الذي يقوم به الإتحاد الدولي للغولف دورياً لنشاط الغولف المدرسي في العالم، أكّد أن " النسخة اللبنانية " هي من أهم وأبرز البطولات حول العالم رغم التحديات والظروف الصعبة في لبنان.
 

وأقيم حفل ختامي للبطولة بدأ بالنشيد الوطني ثم ترحيب وتقديم من المستشار الإعلامي حسان محيي الدين ثم كلمة لرئيس الإتحاد ونادي الغولف كريم سليم سلام شكر فيها للوزيرة بايراقدريان رعايتها وحضورها وللمؤسسات التربوية مشاركتهم وللأهالي اهتمامهم ومتابعتهم لأولادهم مؤكّدا الاستمرار في البطولة وتطورها في السنوات المقبلة، منوهاً بالإنجاز الذي حققه الناشئ جلال عطايا بإحرازه المركز الثاني لفئته العمرية في البطولة العربية التي أقيمت مؤخراً في مصر.
 

وكانت كلمة للوزيرة بايراقدريان عبّرت فيها عن عميق إعجابها وتقديرها لجهود الإتحاد اللبناني للغولف الذي يقف وراء هذا النشاط النوعي، مشددة على العلاقة الضرورية بين قطاعيّ التربية والرياضة، وحيّت المدارس المشاركة وتلامذتها، مبدية تأثرها وتعاطفها مع فئة الاحتياجات الخاصة، وأشادت بمرافق نادي الغولف، وكشفت عن التوجّه لشراكة وتعاون مع الوزارة في المستقبل.
ثم أذاع مدير البطولة طارق شرف النتائج الفنيّة للبطولة بإحراز مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية اللقب، وحلّت المبرّات وصيفة، وتم توزيع الميداليات على جميع الطلاب والطالبات من قبل الوزيرة بايراقدريان وسلام.
 

كما كانت جولة ميدانية للوزيرة بايراقدريان على منشآت النادي وملاعبه بمرافقة سلام الذي قدّم لها الشروحات التفصيلية من فنيّة ولوجستية وهي كانت محط إشادة وتنويه من قبل الوزيرة.
ضم الجهاز الإداري للبطولة إلى جانب مديرها طارق شرف كل من طوني بو سرحال وشيخ موسى الزين وأوليفر بستاني والجهاز الفني من المدربين حسن قاسم وعبد الزين وأحمد عطايا وعلي مقداد وسليم دياب في حين تولّى التحكيم أفراد من منتخب الناشئين.


بايراقدريان رعت البطولة المدرسية الخامسة للغولف: الليسيه الفرنسية أولى والمبرّات وصيفة

رياضة

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الإتحاد اللبناني للغولف

وزيرة الشباب والرياضة

الدكتورة نورا بايراقدريان

كريم سليم سلام

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