بعد نجاته من مرض خطير: أسطورة كمال الأجسام يشكر طفلته لإنقاذ حياته

شكر أسطورة كمال الأجسام، ابنته البالغة 13 عاماً

شكر أسطورة كمال الأجسام، الأميركي روني كولمان، ابنته البالغة 13 عاماً، على إنقاذ حياته بعد الكشف عن تشخيصه بمرض تعفن الدم.

وبعد اسبوعين على نقل "مستر اوليمبيا" ثماني مرات الى المستشفى بسبب طبية خطيرة، شارك ابن الـ61 عاماً، فيديو نشر على انستجرام وتيك توك قال فيه ان "الاسابيع القليلة الماضية كانت الاصعب في حياتي".

ويشارك كولمان أربع بنات مع زوجته سوزان ويليامسون، التي تزوجها في - أبريل 2016، كما أن لديه ابنتان من زواج سابق، في حين أن وليامسون لديه طفلان من علاقة سابقة.

ويعتبر هو حالة لا يتمكن فيها الجسم من الرد على العدوى، ما يؤدي إلى سوء أداء الأعضاء، ما يؤدي الى تعفن الدم، وانخفاض هائل في ضغط الدم، يمكن أن يلحق الضرر بالرئتين والكليتين والكبد والأجهزة الأخرى.

ويعد كولمان أحد أفضل الرياضيين في التاريخ، بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا 8 مرات، وتحقيقه 26 لقبا من للياقة البدنية وكمال الأجسام (IFBB)، وهو اعتزل في العام 2007.





