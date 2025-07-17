فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46

وصل أسطورة الملاكمة الفلبينية ماني باكياو
الى ذروة الاستعدادات للعودة من الاعتزال، من خلال مواجهة البطل الحالي للمجلس العالمي للملاكمة (WBC) في وزن الوسط ماريو باريوس، المقررة يوم السبت المقبل في صالة MGM غراند الشهيرة.
وبعد غياب أربع سنوات عن الحلبات، قال باكياو، البالغ 46 عاماً، في مؤتمر صحفي أنه يتمتع بنفس الحافز والشغف اللذين رافقاه في شبابه "أستمتع بمعسكر التدريب كما كنت أفعل في سن 26 أو 29، والانضباط لم يتغير، ولا زلت أشعر بالحماس ربما لأنني كنت بعيداً عن الحلبة لفترة".
وعاش باكياو مسيرة حافلة شهدت تتويجه بألقاب في ثماني فئات مختلفة الأوزان، وهو أول ملاكم حقق هذا الإنجاز في التاريخ، قبل أن يعتزل الملاكمة عام 2021 ليُنتخب في مجلس الشيوخ الفلبيني، ثم يترشح للرئاسة في 2022 دون أن يحقق الفوز.
أما باريوس، 30 عاما، الأميركي – المكسيكي، فهو صاحب سجل يضم 29 انتصارا، منها 18 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين فقط.