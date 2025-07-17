فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46

🇵🇭 𝐏𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐚𝐨-𝐁𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐅𝐚𝐜𝐞-𝐎𝐟𝐟 🇺🇸



Boxing royalty Manny Pacquiao stares down WBC welterweight champion Mario Barrios.#PacquiaoBarrios pic.twitter.com/kUkqW9XXfo — Boxing News (@BoxingNewsED) July 16, 2025

وصل أسطورة الملاكمة الفلبينية الى ذروة الاستعدادات للعودة من الاعتزال، من خلال مواجهة البطل الحالي للمجلس العالمي للملاكمة (WBC) في وزن الوسط ماريو باريوس، المقررة يوم السبت المقبل في صالة MGM غراند الشهيرة.وبعد غياب أربع سنوات عن الحلبات، قال باكياو، البالغ 46 عاماً، في مؤتمر صحفي أنه يتمتع بنفس الحافز والشغف اللذين رافقاه في شبابه "أستمتع بمعسكر التدريب كما كنت أفعل في سن 26 أو 29، والانضباط لم يتغير، ولا زلت أشعر بالحماس ربما لأنني كنت بعيداً عن الحلبة لفترة".وعاش باكياو مسيرة حافلة شهدت تتويجه بألقاب في ثماني فئات مختلفة الأوزان، وهو أول ملاكم حقق هذا الإنجاز في التاريخ، قبل أن يعتزل الملاكمة عام 2021 ليُنتخب في مجلس الشيوخ الفلبيني، ثم يترشح للرئاسة في 2022 دون أن يحقق الفوز.أما باريوس، 30 عاما، الأميركي – المكسيكي، فهو صاحب سجل يضم 29 انتصارا، منها 18 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين فقط.