صاعقة تقتل البطل الأولمبي ومتصدر كأس العالم

صاحب الميدالية البرونزية في دورة

أعلنت وسائل إعلام نرويجية عن مقتل المتزلج النرويجي إيدون غرنفولد، صاحب الميدالية البرونزية في دورة - 2010.

ونقلت وسائل الاعلام عن زوجته كريستين تاندبرغ هاوغسيا، أن صاعقة ضربت غرنفولد أثناء قضائهما عطلة في كوخ جبلي، فتم إعطاؤه الإسعافات الأولية اللازمة قبل نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة بعد أيام عن 49 عاماً.

وكان غرنفولد انتقل في عام 2004، إلى رياضة الفري ستايل، وشارك في منافسات السكاي كروس، ونال الميدالية البرونزية في 2007، ثم أنهى العام نفسه متصدراً الترتيب العام لكأس .







