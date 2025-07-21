فيديو - بواريه يخسر ويعتزل

CAN'T EVEN HEAR THE HORN IN HERE 🗣️
We have a SCRAP!
[ #UFC318 ] pic.twitter.com/KDYUb8lAhm
— UFC (@ufc) July 20, 2025
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HE'S POURING ON THE PRESSURE EARLY 👀
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— UFC (@ufc) July 20, 2025
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أنهى أوسيك النزال "الثأري" لمصلحته
تعرضت لموقف خطير خلال بطولة العالم للألعاب المائية
أثناء حضورها حفل توزيع جوائز (ESPY)