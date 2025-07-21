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فيديو - بواريه يخسر ويعتزل

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فيديو - بواريه يخسر ويعتزل
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2025-07-21 | 00:36
فيديو - بواريه يخسر ويعتزل

أعلن بواريه نهاية مسيرته الاحترافية

خسر المقاتل الأميركي داستن بواريه بالنقاط، نزاله الأخير قبل الاعتزال، وجاء أمام بطل العالم، مواطنه ماكس هولواي ضمن دورة "UFC 318".
التي جرت في مدينة نيو أورلينز الأميركية.
وأعلن بواريه، ٣٦ عاماً، الذي فاز مرتين على هولواي سابقاً، نهاية مسيرته الاحترافية، بعدما حقق ٣٠ انتصاراً وعشر هزائم، فيما سجل هولواي، 33 عاما، انتصاره الـ27 مقابل 8 هزائم.



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