بطل الـ MMA فقد عينه تماماً في عراك مع فتاة

فقد عينه خلال عراك مع إحدى الفتيات

فقد كورني تاراسوف، مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA) والمدون المعروف، عينه خلال عراك مع إحدى الفتيات.

وذكر موقع (78.ru) أن تاراسوف أصيب في الثاني - يناير الفائت أثناء حفل تخلله عراك مع فتاة، أصابته في عينه.

وروى شقيقه التوأم أرتيوم تاراسوف، تفاصيل ما حصل "اتصل بي كورني وهو يبكي، وقال إن الفتاة ضربته في عينه مباشرة، ما أدى إلى تمزق حاد وخروج العين من محجرها"، حيث خضع لجراحة استمرت خمس ساعات.

حاول الأطباء إنقاذ العين، لكن دون جدوى، ما اجبرهم لاحقاً إلى استئصالها بالكامل، وقال كورني "أن الآلام لا تزال ترافقه"، وسوف يجري زرع عين اصطناعية لاحقا.

خاض المقاتل الروسي خلال مسيرته الرياضية 34 نزالا حقق خلالها 15 فوزا مقابل 18 خسارة وتعادل واحد.





