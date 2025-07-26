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صور - جورجينا رودريغيز تطلق مشروعها للعقارات الفاخرة في مدريد

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صور - جورجينا رودريغيز تطلق مشروعها للعقارات الفاخرة في مدريد
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رياضات متنوعة

2025-07-26 | 01:10
صور - جورجينا رودريغيز تطلق مشروعها للعقارات الفاخرة في مدريد

حصد الحساب الرسمي للوكالة على إنستغرام ما يقارب 20 ألف متابع خلال يومين

أطلقت جورجينا رودريغيز، المؤثرة الشهيرة وشريكة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، مشروعها الجديد في عالم العقارات من خلال تأسيس "Bellhatria Real State"، وهي وكالة متخصصة في إدارة وتأجير وبيع العقارات الفاخرة في أرقى مناطق مدريد.
وقد حصد الحساب الرسمي للوكالة على إنستغرام ما يقارب 20 ألف متابع خلال يومين فقط من إطلاقه، وتعرض حالياً ثلاث عقارات بارزة:
 

-    فيلا في منطقة "لا فينكا" (بوثويلو دي ألاركون): منزل فاخر تبلغ مساحته 1,280 متراً مربعاً، يضم سبع غرف نوم، مسابح داخلية وخارجية، صالة رياضية، ساونا، غرفة سينما، مرآب يتسع لأربعة سيارات، وحديقة مشمسة تمتد على مساحة 3,000 متراً مربعاً.
 

-    شقة في حي "ألماغرو": تتميز بتصميم يجمع بين الطابع التقليدي والراحة العصرية، وتضم ثلاث غرف نوم، شرفة خاصة، غرفة جلوس فسيحة، مطبخاً حديثاً، نظام ذكي للتحكم بالإضاءة والتكييف، بالإضافة إلى موقف للسيارات وغرفة تخزين، ومرافق مشتركة مثل مسبح، نادي رياضي، ساونا ومنطقة ألعاب للأطفال.
-    شقة فيمنطقة (La Finca Gardens): مفروشة بالكامل وتقع وسط أكثر من 40,000 متراً مربعاً من المساحات الخضراء، وتحتوي على ثلاث غرف نوم، شرفة خاصة، حمامات بتصاميم عصرية، مسبح داخلي مدفأ، صالة رياضية، مساحة للعمل المشترك، تدفئة أرضية، موقفين للسيارات وغرفة تخزين.
 

كما أعلنت جورجينا عن قرب إطلاق مجموعة من المنازل المتلاصقة الحصرية، تقع مباشرة مقابل الحفرة 15 من ملعب (LaFinca Golf)، وتتميز بتصميم معماري عصري وساحات داخلية وإضاءة طبيعية وإطلالات مفتوحة.
ومن خلال هذا المشروع، تسعى جورجينا إلى أن تصبح اسماً مرجعياً في سوق العقارات الفاخرة، من خلال تقديم عقارات متميزة في مواقع استثنائية.




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