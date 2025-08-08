الأخبار
فيديو - رجل الأعمال هاجم المدرب لاقتلاع عينه وهرب!

فيديو - رجل الأعمال هاجم المدرب لاقتلاع عينه وهرب!
رياضات متنوعة

2025-08-08 | 00:09
فيديو - رجل الأعمال هاجم المدرب لاقتلاع عينه وهرب!

القصة هزّت المكسيك والعالم واكتسبت الآن فصلا جديدا

قبل أسابيع قليلة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثّق شجارا عنيفا بين مدرب بادل ورجل أعمال مكسيكي، حيث سُمع الأخير وهو يصرخ "سأقتلك"، بينما ينهال بالضرب على خصمه الطريح أرضا. 
القصة التي هزّت المكسيك والعالم اكتسبت الآن فصلا جديدا .. وقعت الأحداث في منتصف تموز - يوليو داخل نادي ألفا بادل بمدينة أتيزابان دي ثاراغوثا قرب مكسيكو سيتي، أثناء بطولة محلية.
فقد نشب خلاف بين إسرائيل موراليس هيرنانديز (مدرب بادل) وأليخاندرو خيرمان موندراغون، انتهى باعتداء الأخير بعنف مفرط أمام أنظار الجمهور، رغم محاولات بعض الحاضرين التدخل، فقد واصل رجل الاعمال ضرب المدرب الذي نُقل بعدها إلى قسم الطوارئ.
وصرّح موراليس هيرنانديز أنه حي بمعجزة، بعدما حاول المعتدي، الملقب محليا بـ"لورد بادل" اقتلاع عينيه، على حد قوله. 
وأضاف "شعرت وكأن شخصا يحاول فتح وجهي بالقوة"، مؤكداً أنه يعاني من آلام في ركبتيه وصعوبة في المشي، ما سيمنعه من التدريس لمدة شهرين، متهما خصمه بمحاولة قتل.
أليخاندرو موندراغون، المعروف بثروته وامتلاكه عدة أندية، يواجه الآن خطر عقوبة سجن تتراوح بين 13 و15 عاما، وقيل بأنه استقل طائرة إلى كانكون، تمهيدا لمغادرة البلاد برفقة زوجته وابنه، وحتى اللحظة، لا يُعرف مكانه، وتبحث عنه السلطات لتقديمه إلى العدالة.


