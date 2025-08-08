الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - الصياد خرج من الماء حاملاً "قرش النمر" على كتفه!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - الصياد خرج من الماء حاملاً &quot;قرش النمر&quot; على كتفه!
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-08-08 | 00:10
فيديو - الصياد خرج من الماء حاملاً "قرش النمر" على كتفه!

عادةً ما نسمع عن حوادث هجوم أسماك القرش على المصطافين

عادةً ما نسمع عن حوادث هجوم أسماك القرش على المصطافين، وأحيانا تنتهي هذه الحوادث بمآسٍ مميتة، لكن القصة هذه المرة كانت معكوسة تماما.
ففي صباح هادئ على شاطئ إل فارو دي بروثير في ولاية ميتشواكان المكسيكية، فوجئ المصطافون برجل يخرج من البحر حاملا على كتفه قرشا من نوع النمر، وسط ذهول الحاضرين الذين تجمعوا لمتابعة المشهد الغريب.
المشهد الذي وثقته الصور والفيديوهات، أظهر الرجل وهو يسحب القرش بثبات إلى رمال الشاطئ، ليثير موجة من التعليقات والانبهار، وسرعان ما انتشرت اللقطات على منصات التواصل.
ولم يقتصر الاهتمام على السائحين المتواجدين هناك، بل امتد إلى مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليه لقب "أكوامان المكسيكي" إعجابا بجرأته ومشهد خروجه من البحر حاملاً القرش.




مقالات ذات صلة

سمكة تقفز من الماء هربًا من قرش المطرقة (فيديو)
2025-07-07

سمكة تقفز من الماء هربًا من قرش المطرقة (فيديو)

"سبّاح" يتحايل على الماء! (فيديو)
2025-06-02

"سبّاح" يتحايل على الماء! (فيديو)

طبيب الأمير الحسين بن عبدالله يكشف سبب آلام كتفه
2025-05-29

طبيب الأمير الحسين بن عبدالله يكشف سبب آلام كتفه

"الوكالة الوطنية للإعلام": مسيّرة اسرائيلية تلقي قنبلة على الصيادين عند ساحل رأس الناقورة
2025-05-20

"الوكالة الوطنية للإعلام": مسيّرة اسرائيلية تلقي قنبلة على الصيادين عند ساحل رأس الناقورة

فيديو - الصياد خرج من الماء حاملاً "قرش النمر" على كتفه!

رياضة

رياضات متنوعة

القرش

إل فارو دي بروثير

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - رجل الأعمال هاجم المدرب لاقتلاع عينه وهرب!

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - رجل الأعمال هاجم المدرب لاقتلاع عينه وهرب!
00:09

فيديو - رجل الأعمال هاجم المدرب لاقتلاع عينه وهرب!

القصة هزّت المكسيك والعالم واكتسبت الآن فصلا جديدا

00:09

فيديو - رجل الأعمال هاجم المدرب لاقتلاع عينه وهرب!

القصة هزّت المكسيك والعالم واكتسبت الآن فصلا جديدا

خبيب: إسلام ماخاتشيف سوف يعتزل خلال هذه المدّة
2025-08-07

خبيب: إسلام ماخاتشيف سوف يعتزل خلال هذه المدّة

قد تكون مسيرة إسلام ماخاتشيف على وشك بلوغ محطتها الأخيرة

2025-08-07

خبيب: إسلام ماخاتشيف سوف يعتزل خلال هذه المدّة

قد تكون مسيرة إسلام ماخاتشيف على وشك بلوغ محطتها الأخيرة

لماذا تقرر حرق جثة هالك هوغان؟
2025-08-05

لماذا تقرر حرق جثة هالك هوغان؟

توفي هوغان الشهر الماضي عن 71 عاما

2025-08-05

لماذا تقرر حرق جثة هالك هوغان؟

توفي هوغان الشهر الماضي عن 71 عاما

اخترنا لك
فيديو - رجل الأعمال هاجم المدرب لاقتلاع عينه وهرب!
00:09
خبيب: إسلام ماخاتشيف سوف يعتزل خلال هذه المدّة
2025-08-07
لماذا تقرر حرق جثة هالك هوغان؟
2025-08-05
فيديو - حركة Frog Splash مجنونة من لوغان بول
2025-08-04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025