فيديو - الصياد خرج من الماء حاملاً "قرش النمر" على كتفه!

¡Increíble pero cierto! 😱🦈

En El Faro de Brucerías, #Aquila, un hombre pescó un tiburón tigre ¡con sus propias manos! 🌊

El momento fue captado en video y dejó a todos sin palabras.#Michoacán #Tiburón #Naturaleza #Impactante #Viral pic.twitter.com/bAhngOdo2d — Contramuro (@ContramuroM) August 2, 2025

عادةً ما نسمع عن حوادث هجوم أسماك القرش على المصطافين، وأحيانا تنتهي هذه الحوادث بمآسٍ مميتة، لكن القصة هذه المرة كانت معكوسة تماما.ففي هادئ على شاطئ إل فارو دي بروثير في ولاية ميتشواكان المكسيكية، فوجئ المصطافون برجل يخرج من البحر حاملا على كتفه قرشا من نوع النمر، وسط ذهول الحاضرين الذين تجمعوا لمتابعة المشهد الغريب.المشهد الذي وثقته الصور والفيديوهات، أظهر الرجل وهو يسحب القرش بثبات إلى رمال الشاطئ، ليثير موجة من التعليقات والانبهار، وسرعان ما انتشرت اللقطات على منصات التواصل.ولم يقتصر الاهتمام على السائحين المتواجدين هناك، بل امتد إلى مستخدمي الإنترنت الذين أطلقوا عليه لقب " المكسيكي" إعجابا بجرأته ومشهد خروجه من البحر حاملاً القرش.