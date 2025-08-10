الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ايمان خليف تُعلّق في ذكرى سنة على ميداليتها الاولمبية

ايمان خليف تُعلّق في ذكرى سنة على ميداليتها الاولمبية
رياضات متنوعة

2025-08-10 | 04:50
ايمان خليف تُعلّق في ذكرى سنة على ميداليتها الاولمبية

نشرت بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف نصّاً على فيسبوك

نشرت بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، نصّاً على فيسبوك، لمناسبة مرور عام على تتويجها بذهبية وزن 66 كيلو غراما في دورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في باريس.
وجاء في المنشور "في مثل هذا اليوم، توجت بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس 2024، كانت لحظة لا تنسى، اختلطت فيها دموعي بذهول الفخر، لحظة رفرفت فيها راية بلدي عاليا، ورفعت رأسي بقوة الملاكِمة، وبقلب الإنسان".
وأضافت "اليوم، وفي ذكرى هذا التتويج، أمر بمرحلة صعبة، مليئة بالتحديات والصمت والانتظار، لكن رغم كل شيء، ما زالت الروح التي قاتلت من أجل الذهب، تنبض في قلبي، وما زلت أؤمن أن كل سقوط هو مقدمة لقيام أقوى، وأن كل تأخير يحمل في طياته اختبارا للإيمان والإرادة".
وختمت خليف "القوة ليست فقط في الفوز، بل في الاستمرار رغم كل شيء، أنا إيمان خليف، بطلة بالأمس، صامدة اليوم، ومصممة على العودة غدا، شكرا لكل من لا يزال يؤمن بي، ولنفسي، شكرا لأنني لم أستسلم".




مقالات ذات صلة

إيمان خليف تردّ بجملة وأغنية وصورة
2025-07-02

إيمان خليف تردّ بجملة وأغنية وصورة

تقارير صحفية تثبت أن إيمان خليف ذكر بيولوجيا
2025-06-09

تقارير صحفية تثبت أن إيمان خليف ذكر بيولوجيا

الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها
2025-06-05

الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها

ايمان خليف تُعلّق في ذكرى سنة على ميداليتها الاولمبية

رياضة

رياضات متنوعة

إيمان خليف

دورة الألعاب الأولمبية

