ايمان خليف تُعلّق في ذكرى سنة على ميداليتها الاولمبية

نشرت بطلة الملاكمة الجزائرية نصّاً على

نشرت بطلة الملاكمة الجزائرية ، نصّاً على ، لمناسبة مرور عام على تتويجها بذهبية وزن 66 كيلو غراما في دورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في باريس.

وجاء في المنشور "في مثل هذا ، توجت بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس 2024، كانت لحظة لا تنسى، اختلطت فيها دموعي بذهول الفخر، لحظة رفرفت فيها راية بلدي عاليا، ورفعت رأسي بقوة الملاكِمة، وبقلب الإنسان".

وأضافت "اليوم، وفي ذكرى هذا التتويج، أمر بمرحلة صعبة، مليئة بالتحديات والصمت والانتظار، لكن رغم كل شيء، ما زالت الروح التي قاتلت من أجل الذهب، تنبض في قلبي، وما زلت أؤمن أن كل سقوط هو مقدمة لقيام أقوى، وأن كل تأخير يحمل في طياته اختبارا للإيمان والإرادة".

وختمت خليف "القوة ليست فقط في الفوز، بل في الاستمرار رغم كل شيء، أنا خليف، بطلة بالأمس، صامدة اليوم، ومصممة على العودة غدا، شكرا لكل من لا يزال يؤمن بي، ولنفسي، شكرا لأنني لم أستسلم".









