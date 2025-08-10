فيديو - مأساة في الحلبة وليلة نزالات دامية في طوكيو

RIP to this modern day gladiator Shigetoshi Kotari. Applauded by the fans in his contious moments. Heartbreaking. pic.twitter.com/Mg8TapA95y — Max Calendrillo (@MaxCalendrillo) August 8, 2025

شهدت الساحة الرياضية اليابانية فاجعة بعد وفاة الملاكم شيجيتوشي كوتاري (28 عاماً) متأثرا بإصابة خطيرة في الرأس، تعرض لها خلال نزاله على لقب وزن الريشة لاتحاد شرق أمام مواطنه ياماتو هاتا، في الثاني من آب - أغسطس الجاري بالعاصمة طوكيو.وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أنّ كوتاري نقل مباشرة إلى المستشفى عقب النزال، حيث خضع لجراحة عاجلة في الدماغ لعلاج ورم دموي تحت الجافية، شملت إجراء فتح للجمجمة، وهو إجراء يلزم الملاكمين في اليابان بالاعتزال وفق لوائح هيئة الملاكمة المحلية.وبقي الملاكم تحت المراقبة الطبّيّة لمدّة يومين تلت العملية، قبل أن تعلن لجنة الملاكمة اليابانية وفاته بعد مرور نحو أسبوع على المواجهة.المأساة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تعرض الملاكم هيروماسا أوراكاوا في الأمسية ذاتها لإصابة مماثلة خلال نزاله مع يوجي سايتو، وخضع هو الآخر لجراحة عاجلة في الدماغ، لكنه نجا من الموت بأعجوبة.وخاض كوتاري في مسيرته الاحترافية 12 نزالا، حقق خلالها 8 انتصارات مقابل تعادلين وهزيمتين، فيما انتهت مواجهته أمام هاتا، التي استمرت 12 جولة كاملة، بالتعادل.وأثارت الحادثة صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية، ما دفع لجنة الملاكمة اليابانية إلى تعديل القوانين وتقليص نزالات اتحاد شرق المحيط الهادئ من 12 إلى 10 جولات، في مسعى لتعزيز معايير السلامة وحماية الملاكمين.