فيديو - مأساة في الحلبة وليلة نزالات دامية في طوكيو

فيديو - مأساة في الحلبة وليلة نزالات دامية في طوكيو
رياضات متنوعة

2025-08-10 | 04:42
فيديو - مأساة في الحلبة وليلة نزالات دامية في طوكيو

أثارت الحادثة صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية

شهدت الساحة الرياضية اليابانية فاجعة بعد وفاة الملاكم شيجيتوشي كوتاري (28 عاماً) متأثرا بإصابة خطيرة في الرأس، تعرض لها خلال نزاله على لقب وزن الريشة لاتحاد شرق المحيط الهادئ أمام مواطنه ياماتو هاتا، في الثاني من آب - أغسطس الجاري بالعاصمة طوكيو.
وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أنّ كوتاري نقل مباشرة إلى المستشفى عقب النزال، حيث خضع لجراحة عاجلة في الدماغ لعلاج ورم دموي تحت الجافية، شملت إجراء فتح للجمجمة، وهو إجراء يلزم الملاكمين في اليابان بالاعتزال وفق لوائح هيئة الملاكمة المحلية.
وبقي الملاكم تحت المراقبة الطبّيّة لمدّة يومين تلت العملية، قبل أن تعلن لجنة الملاكمة اليابانية وفاته بعد مرور نحو أسبوع على المواجهة. 
المأساة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تعرض الملاكم هيروماسا أوراكاوا في الأمسية ذاتها لإصابة مماثلة خلال نزاله مع يوجي سايتو، وخضع هو الآخر لجراحة عاجلة في الدماغ، لكنه نجا من الموت بأعجوبة.
وخاض كوتاري في مسيرته الاحترافية 12 نزالا، حقق خلالها 8 انتصارات مقابل تعادلين وهزيمتين، فيما انتهت مواجهته الأخيرة أمام هاتا، التي استمرت 12 جولة كاملة، بالتعادل.
وأثارت الحادثة صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية، ما دفع لجنة الملاكمة اليابانية إلى تعديل القوانين وتقليص نزالات اتحاد شرق المحيط الهادئ من 12 إلى 10 جولات، في مسعى لتعزيز معايير السلامة وحماية الملاكمين.


مقالات ذات صلة

فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46
2025-07-17

فيديو - أسطورة الملاكمة الفلبينية يعود الى الحلبة في سنّ 46

فيديو - قبلة على الشفتين وثأر على الحلبة
2025-06-23

فيديو - قبلة على الشفتين وثأر على الحلبة

محمدوف يتغلب على فقدان البصر ويواصل تألقه في الحلبة
2025-07-28

محمدوف يتغلب على فقدان البصر ويواصل تألقه في الحلبة

مقتل بطل الدراجات الإسباني على حلبة ماني كور
2025-07-04

مقتل بطل الدراجات الإسباني على حلبة ماني كور

ايمان خليف تُعلّق في ذكرى سنة على ميداليتها الاولمبية
فيديو - الصياد خرج من الماء حاملاً "قرش النمر" على كتفه!

