استقالة مديرة النادي الانجليزي بسبب فضيحة جنسيّة مدويّة

كشفت عن فضيحة مدوية دفعت بها الى تقديم استقالتها

كشفت مديرة العمليات في نادي سالفورد ريد ديفلز للرغبي، عن فضيحة مدوية، دفعت بها الى تقديم استقالتها من منصبها.

وقالت كلير برادبري أن مالك النادي اقترح عليها تقديم رشوة جنسية، وبمعنى آخر، تنازلات جنسية لرئيس رابطة الدوري للمساعدة في تخفيف أعباء النادي المالية وسط فواتير متراكمة.

وأكدت برادبري أنها لم تحصل على أجرها عن الشهر الماضي، وكتبت "التعليقات غير اللائقة والمعادية للنساء من المالك والتي اقترحت أن أقدم رشوة جنسية لتسوية الأمور غير مقبولة، وقد التزمت الصمت حينها رغبة مني في نجاح النادي، ثم شعرت بخيبة أمل لعدم مواجهتي، ولذلك أتحدث الآن لأن صوتي يجب أن يُسمع".

وأصدر نادي سالفورد ريد ديفلز، الذي استحوذ عليه اتحاد بقيادة رجل الأعمال داريو بيرتا في بداية الموسم، بيانا أكد فيه أنه سيجري تحقيقا داخليا شاملا في مزاعم برادبري، ويدين بشكل لا لبس فيه جميع أشكال اللغة والسلوك غير اللائق.

ويحتل فريق سالفورد ريد ديفلز حاليا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري بعد فوزين فقط في 21 مباراة، في ظل أزمة مالية خطيرة.







