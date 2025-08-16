عاجل
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
31 o
AlJadeedTv
البقاع
34 o
AlJadeedTv
الجنوب
31 o
AlJadeedTv
الشمال
33 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
29 o
AlJadeedTv
كسروان
32 o
AlJadeedTv
متن
32 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - وفاة بطلة كمال الأجسام الشابة دون تحديد السبب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - وفاة بطلة كمال الأجسام الشابة دون تحديد السبب
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-08-16 | 00:51
فيديو - وفاة بطلة كمال الأجسام الشابة دون تحديد السبب

بعد حادثة وصفت بأنها "مفاجئة وصادمة"

أعلن في الولايات المتحدة عن وفاة بطلة كمال الأجسام الأميركية هايلي ماكنيف، عن 37 عاماً، بعد حادثة وصفت بأنها "مفاجئة وصادمة" دون الكشف عن تفاصيلها، مع تحديد موعد جنازتها اليوم السبت.
وقال والدها "كانت هايلي شعاع نور في هذا العالم، مفعمة بالطاقة والعزيمة، وقد حققت كل ما وضعت عينيها عليه، وكانت تحبنا بشدة، وسنفتقدها أكثر مما يمكن للكلمات وصفه، اختارت كمال الأجسام واللياقة وحققت أعلى النجاحات الممكنة، أحبتنا كثيرا ونحبها، ونفتقدها بجنون".
ولدت ماكنيف في كونكورد بولاية ماساتشوستس وتخرجت من مدرسة كونكورد كارلايل الثانوية وجامعة ماساتشوستس أمهرست، وفازت بألقاب في كمال الأجسام على مستوى ولايتي ماريلاند وديلاوير، وكانت إحدى الشخصيات البارزة في الفيلم الوثائقي Raising the Bar عام 2005.



مقالات ذات صلة

مقتل حمودي رياض بطل كمال الأجسام في العراق بطريقة مأساوية
2025-08-08

مقتل حمودي رياض بطل كمال الأجسام في العراق بطريقة مأساوية

بعد نجاته من مرض خطير: أسطورة كمال الأجسام يشكر طفلته لإنقاذ حياته
2025-07-16

بعد نجاته من مرض خطير: أسطورة كمال الأجسام يشكر طفلته لإنقاذ حياته

وفاة الممثلة الأميركية كيلي ماك بطلة "ذا ووكينغ ديد" عن 33 عاماً بعد صراع مع السرطان
2025-08-06

وفاة الممثلة الأميركية كيلي ماك بطلة "ذا ووكينغ ديد" عن 33 عاماً بعد صراع مع السرطان

وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال آل سعود بعد 20 عام على دخوله الغيبوبة
2025-07-19

وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال آل سعود بعد 20 عام على دخوله الغيبوبة

فيديو - وفاة بطلة كمال الأجسام الشابة دون تحديد السبب

رياضة

رياضات متنوعة

هايلي ماكنيف

Raising the Bar

العودة الى الأعلى
Aljadeed
استقالة مديرة النادي الانجليزي بسبب فضيحة جنسيّة مدويّة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

استقالة مديرة النادي الانجليزي بسبب فضيحة جنسيّة مدويّة
00:49

استقالة مديرة النادي الانجليزي بسبب فضيحة جنسيّة مدويّة

كشفت عن فضيحة مدوية دفعت بها الى تقديم استقالتها

00:49

استقالة مديرة النادي الانجليزي بسبب فضيحة جنسيّة مدويّة

كشفت عن فضيحة مدوية دفعت بها الى تقديم استقالتها

عضّة خفّاش تودي بالحكم الشهير الى المستشفى
2025-08-15

عضّة خفّاش تودي بالحكم الشهير الى المستشفى

استدعت نقله الى المستشفى عند الثانية صباحاً

2025-08-15

عضّة خفّاش تودي بالحكم الشهير الى المستشفى

استدعت نقله الى المستشفى عند الثانية صباحاً

ايمان خليف تُعلّق في ذكرى سنة على ميداليتها الاولمبية
2025-08-10

ايمان خليف تُعلّق في ذكرى سنة على ميداليتها الاولمبية

نشرت بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف نصّاً على فيسبوك

2025-08-10

ايمان خليف تُعلّق في ذكرى سنة على ميداليتها الاولمبية

نشرت بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف نصّاً على فيسبوك

اخترنا لك
استقالة مديرة النادي الانجليزي بسبب فضيحة جنسيّة مدويّة
00:49
عضّة خفّاش تودي بالحكم الشهير الى المستشفى
2025-08-15
ايمان خليف تُعلّق في ذكرى سنة على ميداليتها الاولمبية
2025-08-10
فيديو - مأساة في الحلبة وليلة نزالات دامية في طوكيو
2025-08-10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025