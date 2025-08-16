فيديو - وفاة بطلة كمال الأجسام الشابة دون تحديد السبب

أعلن في الولايات المتحدة عن وفاة بطلة كمال الأجسام الأميركية هايلي ماكنيف، عن 37 عاماً، بعد حادثة وصفت بأنها "مفاجئة وصادمة" دون الكشف عن تفاصيلها، مع تحديد موعد جنازتها اليوم
السبت.
وقال والدها "كانت هايلي شعاع نور في هذا العالم
، مفعمة بالطاقة والعزيمة، وقد حققت كل ما وضعت عينيها عليه، وكانت تحبنا بشدة، وسنفتقدها أكثر مما يمكن للكلمات وصفه، اختارت كمال الأجسام واللياقة وحققت أعلى النجاحات الممكنة، أحبتنا كثيرا ونحبها، ونفتقدها بجنون".
ولدت ماكنيف في كونكورد بولاية ماساتشوستس وتخرجت من مدرسة كونكورد كارلايل الثانوية وجامعة ماساتشوستس أمهرست، وفازت بألقاب في كمال الأجسام على مستوى ولايتي ماريلاند وديلاوير، وكانت إحدى الشخصيات البارزة في الفيلم الوثائقي Raising the Bar عام 2005.