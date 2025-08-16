فيديو - وفاة بطلة كمال الأجسام الشابة دون تحديد السبب

Champion Bodybuilder Hayley McNeff has died suddenly.



The 37 year old attended the Chicago School of Professional Psychology which required students get vaccinated after Illinois Governor J.B. Pritzker issued an executive order.



أعلن في الولايات المتحدة عن وفاة بطلة كمال الأجسام الأميركية هايلي ماكنيف، عن 37 عاماً، بعد حادثة وصفت بأنها "مفاجئة وصادمة" دون الكشف عن تفاصيلها، مع تحديد موعد جنازتها السبت.وقال والدها "كانت هايلي شعاع نور في هذا ، مفعمة بالطاقة والعزيمة، وقد حققت كل ما وضعت عينيها عليه، وكانت تحبنا بشدة، وسنفتقدها أكثر مما يمكن للكلمات وصفه، اختارت كمال الأجسام واللياقة وحققت أعلى النجاحات الممكنة، أحبتنا كثيرا ونحبها، ونفتقدها بجنون".ولدت ماكنيف في كونكورد بولاية ماساتشوستس وتخرجت من مدرسة كونكورد كارلايل الثانوية وجامعة ماساتشوستس أمهرست، وفازت بألقاب في كمال الأجسام على مستوى ولايتي ماريلاند وديلاوير، وكانت إحدى الشخصيات البارزة في الفيلم الوثائقي Raising the Bar عام 2005.