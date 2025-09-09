الأخبار
بطل برازيلي يلقى حتفه .. والمتهم يصدم الجميع

بطل برازيلي يلقى حتفه .. والمتهم يصدم الجميع
رياضات متنوعة

2025-09-09 | 01:11
بطل برازيلي يلقى حتفه .. والمتهم يصدم الجميع

قُتل طعنا الأحد إثر شجار داخلي

أعلنت شرطة مدينة تشابيكو جنوبي البرازيل أنّ لاعب كمال الأجسام المحترف فالتر دي فارغاس آيتا (41 عامًا) قُتل طعنا الأحد، إثر شجار داخلي، فيما وُضعت امرأة تبلغ 43 عاما، عرّفتها وسائل إعلام محلية بأنها صديقته، تحت الحراسة في المستشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة.
ووفق بيان للشرطة المدنية، بدأت المواجهة داخل الشقة، قبل أن يحاول آيتا الفرار طلبا للمساعدة، حيث أظهرت صورٌ من مسرح الجريمة بقع دماء على جدران الممر، وتعرّض الضحية لطعنات في البطن والظهر والوجه والعنق، قبل ان ينهار على درج البناية.
وأفادت الشرطة بأنّ المرأة الخاضعة للعلاج تحمل مذكرة توقيف سابقة من ولاية ريو غراندي دو سول على خلفية إدانة بجريمة "سطو أفضى إلى موت" وحُكمٍ بالسجن 15 عاما، مرجّحةً طلب مذكرة توقيف مؤقتة بحقّها على صلة بجريمة الأحد إذا نجت من إصاباتها.
وأكدت السلطات أنّ التحقيق مستمر لتحديد ما إذا كان ثمّة متورطين آخرين في الحادث، مع التعهّد بنشر معلومات إضافية لاحقا. 
ويُعرف آيتا محليا بلقب "فالتينيو"، ويعمل مدرّبا شخصيا ولاعب كمال أجسام منافسا، وقد تُوّج بعدة ألقاب على مستوى الولاية، وحلّ وصيفا لبطولة العالم 2024 التابعة للاتحاد العالمي للياقة البدنية (WFF)، بحسب وسائل إعلام إقليمية.




