فيديو – هدية مميزة نظير تحطيم الرقم القياسي

احتفالا بإنجازه التاريخي في دوري
هوكي الجليد الأميركي، المتمثل في تسجيل هدفه رقم 895 في مسيرته في البطولات المنتظمة للـ(NHL)، في السادس من نيسان
ـ أبريل الفائت، تلقى النجم الروسي ألكسندر أوفيتشكين
، مهاجم فريق واشنطن
كابيتالز، هدية مميزة.
وكانت الهدية عبارة عن جهاز "آيفون" فريد التصميم، منقوشا عليه الحروف الأولى من اسم أوفيتشكين، بطل العالم
ثلاث مرات مع المنتخب الروسي، وعدد أهدافه القياسية، وعلبة خاصة تحتوي على شاشة صغيرة تعرض الهدف التاريخي الذي سجله ليحطم الرقم السابق.
وتمكن أوفيتشكين، البالغ 39 عاما، في موسمه الحادي والعشرين في دوري الهوكي الوطني
، من تجاوز الأسطورة الكندية - الأميركية واين غريتسكي، صاحب الرقم السابق (894 هدفا)، والذي صمد طوال 26 عاما، ليصبح اللاعب الوحيد الذي
يحمل لقب الهداف التاريخي في الدوريات النظامية.