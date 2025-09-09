فيديو – هدية مميزة نظير تحطيم الرقم القياسي

Овечкину подарили уникальный телефон в честь рекорда по голам в НХЛ 📱



Гаджет обладает уникальной гравировкой, а в его коробке находится экран, на котором крутят рекордную шайбу pic.twitter.com/1vK9PP4v48 — Чемпионат (@championat) September 7, 2025

احتفالا بإنجازه التاريخي في هوكي الجليد الأميركي، المتمثل في تسجيل هدفه رقم 895 في مسيرته في البطولات المنتظمة للـ(NHL)، في السادس من ـ أبريل الفائت، تلقى النجم الروسي ، مهاجم كابيتالز، هدية مميزة.وكانت الهدية عبارة عن جهاز "آيفون" فريد التصميم، منقوشا عليه الحروف الأولى من اسم أوفيتشكين، بطل ثلاث مرات مع المنتخب الروسي، وعدد أهدافه القياسية، وعلبة خاصة تحتوي على شاشة صغيرة تعرض الهدف التاريخي الذي سجله ليحطم الرقم السابق.وتمكن أوفيتشكين، البالغ 39 عاما، في موسمه الحادي والعشرين في ، من تجاوز الأسطورة الكندية - الأميركية واين غريتسكي، صاحب الرقم السابق (894 هدفا)، والذي صمد طوال 26 عاما، ليصبح اللاعب يحمل لقب الهداف التاريخي في الدوريات النظامية.