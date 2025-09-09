الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو – هدية مميزة نظير تحطيم الرقم القياسي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو – هدية مميزة نظير تحطيم الرقم القياسي
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-09 | 01:05
فيديو – هدية مميزة نظير تحطيم الرقم القياسي

احتفالا بإنجازه التاريخي في دوري هوكي الجليد الأميركي

احتفالا بإنجازه التاريخي في دوري هوكي الجليد الأميركي، المتمثل في تسجيل هدفه رقم 895 في مسيرته في البطولات المنتظمة للـ(NHL)، في السادس من نيسان ـ أبريل الفائت، تلقى النجم الروسي ألكسندر أوفيتشكين، مهاجم فريق واشنطن كابيتالز، هدية مميزة.
وكانت الهدية عبارة عن جهاز "آيفون" فريد التصميم، منقوشا عليه الحروف الأولى من اسم أوفيتشكين، بطل العالم ثلاث مرات مع المنتخب الروسي، وعدد أهدافه القياسية، وعلبة خاصة تحتوي على شاشة صغيرة تعرض الهدف التاريخي الذي سجله ليحطم الرقم السابق.
وتمكن أوفيتشكين، البالغ 39 عاما، في موسمه الحادي والعشرين في دوري الهوكي الوطني، من تجاوز الأسطورة الكندية - الأميركية واين غريتسكي، صاحب الرقم السابق (894 هدفا)، والذي صمد طوال 26 عاما، ليصبح اللاعب الوحيد الذي يحمل لقب الهداف التاريخي في الدوريات النظامية.



مقالات ذات صلة

الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق
2025-08-30

الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق

هل يحطم ميسي الرقم القياسي الخاص بالركلات الحرّة؟
2025-06-21

هل يحطم ميسي الرقم القياسي الخاص بالركلات الحرّة؟

"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)
2025-09-05

"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)

تحطيم الرقم الخاص بسوق الانتقالات الأميركي
2025-08-06

تحطيم الرقم الخاص بسوق الانتقالات الأميركي

فيديو – هدية مميزة نظير تحطيم الرقم القياسي

رياضة

رياضات متنوعة

NHL

ألكسندر أوفيتشكين

واشنطن كابيتالز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بطل برازيلي يلقى حتفه .. والمتهم يصدم الجميع
اعتقال بطل عالمي بتهم الاحتيال المالي والالكتروني والابتزاز

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

بطل برازيلي يلقى حتفه .. والمتهم يصدم الجميع
01:11

بطل برازيلي يلقى حتفه .. والمتهم يصدم الجميع

قُتل طعنا الأحد إثر شجار داخلي

01:11

بطل برازيلي يلقى حتفه .. والمتهم يصدم الجميع

قُتل طعنا الأحد إثر شجار داخلي

اعتقال بطل عالمي بتهم الاحتيال المالي والالكتروني والابتزاز
2025-09-07

اعتقال بطل عالمي بتهم الاحتيال المالي والالكتروني والابتزاز

تهم بالاحتيال المالي والالكتروني وعمليات ابتزاز

2025-09-07

اعتقال بطل عالمي بتهم الاحتيال المالي والالكتروني والابتزاز

تهم بالاحتيال المالي والالكتروني وعمليات ابتزاز

الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر
2025-09-05

الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر

اشتعلت وسائل التواصل بفضل الشعبية التي يتمتع بها كل منهما

2025-09-05

الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر

اشتعلت وسائل التواصل بفضل الشعبية التي يتمتع بها كل منهما

اخترنا لك
بطل برازيلي يلقى حتفه .. والمتهم يصدم الجميع
01:11
اعتقال بطل عالمي بتهم الاحتيال المالي والالكتروني والابتزاز
2025-09-07
الإعلان عن مواجهة أسطورية بين مايك تايسون وفلويد مايويذر
2025-09-05
أسطورة ليتوانيا .. قفز في النهر فلقي حتفه
2025-09-04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025