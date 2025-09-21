اليوم ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

تنظم وزارة الشباب
والرياضة عند الثالثة من عصر اليوم
الاحد النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"، بعد صور وجونيه وعاليه، حيث تقام في واجهة بيروت
البحرية.
ودعت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وزراء ونواب وسفراء واتحادات رياضية وشبابية وكشفيه للمشاركة في الحدث
الذي يتخلله انشطة في عشرين رياضة، وستكون مختلف الأنشطة منقولة على شاشة المؤسسة اللبنانية
للإرسال.
ويشارك في "حدث بيروت" رياضات الدرفت (ATCL) والبيتانك والوشو - كونغ فو والغولف والملاكمة والركبي يونيون والايكيدو والرقص الرياضي والرياضات التقليدية الشعبية والفوت نت والكيوكوشنكاي وتنس القدم والتايكواندو والتنس ورياضات المهارة والشطرنج والشطرنج الصيني والجمباز وألعاب القوى وكمال الأجسام والتربية البدنية وجمعيات الإعاقة الفكرية ورياضة اليوغا مع سفارة الهند في لبنان
، واستعراضات للجيش اللبناني.
كما تشارك في الحدث عدد كبير من الجمعيات الكشفية وفرق موسيقية تابعة لها، وجمعيات شبابية من بيروت والمناطق.