اليوم ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"

تنظم وزارة والرياضة عند الثالثة من عصر الاحد النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"، بعد صور وجونيه وعاليه، حيث تقام في واجهة البحرية.

ودعت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وزراء ونواب وسفراء واتحادات رياضية وشبابية وكشفيه للمشاركة في الذي يتخلله انشطة في عشرين رياضة، وستكون مختلف الأنشطة منقولة على شاشة المؤسسة للإرسال.

ويشارك في "حدث بيروت" رياضات الدرفت (ATCL) والبيتانك والوشو - كونغ فو والغولف والملاكمة والركبي يونيون والايكيدو والرقص الرياضي والرياضات التقليدية الشعبية والفوت نت والكيوكوشنكاي وتنس القدم والتايكواندو والتنس ورياضات المهارة والشطرنج والشطرنج الصيني والجمباز وألعاب القوى وكمال الأجسام والتربية البدنية وجمعيات الإعاقة الفكرية ورياضة اليوغا مع سفارة الهند في ، واستعراضات للجيش اللبناني.

كما تشارك في الحدث عدد كبير من الجمعيات الكشفية وفرق موسيقية تابعة لها، وجمعيات شبابية من بيروت والمناطق.





