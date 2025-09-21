الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

اليوم ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اليوم ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-21 | 01:02
اليوم ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"

تنظم وزارة الشباب والرياضة عند الثالثة من عصر اليوم الاحد النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"، بعد صور وجونيه وعاليه، حيث تقام في واجهة بيروت البحرية.
ودعت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وزراء ونواب وسفراء واتحادات رياضية وشبابية وكشفيه للمشاركة في الحدث الذي يتخلله انشطة في عشرين رياضة، وستكون مختلف الأنشطة منقولة على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال.
ويشارك في "حدث بيروت" رياضات الدرفت (ATCL) والبيتانك والوشو - كونغ فو والغولف والملاكمة والركبي يونيون والايكيدو  والرقص الرياضي والرياضات التقليدية الشعبية والفوت نت والكيوكوشنكاي وتنس القدم والتايكواندو والتنس ورياضات المهارة والشطرنج والشطرنج الصيني والجمباز وألعاب القوى وكمال الأجسام والتربية البدنية وجمعيات الإعاقة الفكرية ورياضة اليوغا مع سفارة الهند في لبنان، واستعراضات للجيش اللبناني.
كما تشارك في الحدث عدد كبير من الجمعيات الكشفية وفرق موسيقية تابعة لها، وجمعيات شبابية من بيروت والمناطق.


مقالات ذات صلة

الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية
2025-09-18

الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

في واجهة بيروت البحرية.. ماجدة الرومي تحيي "أعياد بيروت" | تابعوا المهرجان الآن على الجديد
2025-07-08

في واجهة بيروت البحرية.. ماجدة الرومي تحيي "أعياد بيروت" | تابعوا المهرجان الآن على الجديد

في واجهة بيروت البحرية.. حريق كبير وفرق الاطفاء تتحرك (فيديو)
2025-08-22

في واجهة بيروت البحرية.. حريق كبير وفرق الاطفاء تتحرك (فيديو)

الدكتور أشرف صبحي رعى ختام الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية
2025-08-17

الدكتور أشرف صبحي رعى ختام الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية

اليوم ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

رياضة

رياضات متنوعة

وزارة الشباب والرياضة

الرياضة للجميع ٢٠٢٥

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم
الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم
01:16

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم

بالضربة القاضية في الجولة الأولى

01:16

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم

بالضربة القاضية في الجولة الأولى

الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية
2025-09-18

الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"

2025-09-18

الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"

التباين الأولمبي في التعامل مع روسيا واسرائيل يتسبب بجدل واسع
2025-09-18

التباين الأولمبي في التعامل مع روسيا واسرائيل يتسبب بجدل واسع

عدم نيتها استبعاد الرياضيين الإسرائيليين من المنافسات العالمية

2025-09-18

التباين الأولمبي في التعامل مع روسيا واسرائيل يتسبب بجدل واسع

عدم نيتها استبعاد الرياضيين الإسرائيليين من المنافسات العالمية

اخترنا لك
فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم
01:16
الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية
2025-09-18
التباين الأولمبي في التعامل مع روسيا واسرائيل يتسبب بجدل واسع
2025-09-18
مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً
2025-09-17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025