الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

بعد صور وجونيه وعاليه، تنظم وزارة والرياضة النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"، حيث تقام في واجهة البحرية، عند الساعة الثالثة من عصر يوم الاحد ٢١ ايلول المقبل.ودعت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وزراء ونواب وسفراء واتحادات رياضية وشبابية وكشفيه للمشاركة في الذي يتخلله انشطة في عشرين رياضة، في طليعتها سباق الفرح الذي ينطلق عند تمام الثالثة، وستكون مختلف الأنشطة منقولة على شاشة المؤسسة للإرسال.ويشارك في "حدث بيروت" رياضات الدرفت (ATCL) والبيتانك والوشو - كونغ فو والغولف والملاكمة والركبي يونيون والايكيدو والرقص الرياضي والرياضات التقليدية الشعبية والفوت نت والكيوكوشنكاي وتنس القدم والتايكواندو والتنس ورياضات المهارة والشطرنج والشطرنج الصيني والجمباز وألعاب القوى وكمال الأجسام والتربية البدنية وجمعيات الإعاقة الفكرية ورياضة اليوغا مع سفارة الهند في ، واستعراضات للجيش اللبناني، كما تشارك جمعيات شبابية وكشفية.