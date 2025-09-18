الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-18 | 06:20
الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"

بعد صور وجونيه وعاليه، تنظم وزارة الشباب والرياضة النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"، حيث تقام في واجهة بيروت البحرية، عند الساعة الثالثة من عصر يوم الاحد ٢١ ايلول المقبل.
ودعت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وزراء ونواب وسفراء واتحادات رياضية وشبابية وكشفيه للمشاركة في الحدث الذي يتخلله انشطة في عشرين رياضة، في طليعتها سباق الفرح الذي ينطلق عند تمام الثالثة، وستكون مختلف الأنشطة منقولة على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال.
ويشارك في "حدث بيروت" رياضات الدرفت (ATCL) والبيتانك والوشو - كونغ فو والغولف والملاكمة والركبي يونيون والايكيدو والرقص الرياضي والرياضات التقليدية الشعبية والفوت نت والكيوكوشنكاي وتنس القدم والتايكواندو والتنس ورياضات المهارة والشطرنج والشطرنج الصيني والجمباز وألعاب القوى وكمال الأجسام والتربية البدنية وجمعيات الإعاقة الفكرية ورياضة اليوغا مع سفارة الهند في لبنان، واستعراضات للجيش اللبناني، كما تشارك جمعيات شبابية وكشفية.



مقالات ذات صلة

في واجهة بيروت البحرية.. ماجدة الرومي تحيي "أعياد بيروت" | تابعوا المهرجان الآن على الجديد
2025-07-08

في واجهة بيروت البحرية.. ماجدة الرومي تحيي "أعياد بيروت" | تابعوا المهرجان الآن على الجديد

في واجهة بيروت البحرية.. حريق كبير وفرق الاطفاء تتحرك (فيديو)
2025-08-22

في واجهة بيروت البحرية.. حريق كبير وفرق الاطفاء تتحرك (فيديو)

الدكتور أشرف صبحي رعى ختام الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية
2025-08-17

الدكتور أشرف صبحي رعى ختام الدورة العربية الأولى للاتحادات العربية النوعية

تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي
2025-09-02

تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي

الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

رياضة

رياضات متنوعة

وزارة الشباب والرياضة

واجهة بيروت البحرية

وزيرة الشباب والرياضة

الدكتورة نورا بايراقداريان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
التباين الأولمبي في التعامل مع روسيا واسرائيل يتسبب بجدل واسع

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

التباين الأولمبي في التعامل مع روسيا واسرائيل يتسبب بجدل واسع
01:40

التباين الأولمبي في التعامل مع روسيا واسرائيل يتسبب بجدل واسع

عدم نيتها استبعاد الرياضيين الإسرائيليين من المنافسات العالمية

01:40

التباين الأولمبي في التعامل مع روسيا واسرائيل يتسبب بجدل واسع

عدم نيتها استبعاد الرياضيين الإسرائيليين من المنافسات العالمية

مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً
2025-09-17

مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً

في حادث إطلاق نار مزدوج صباح الجمعة

2025-09-17

مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً

في حادث إطلاق نار مزدوج صباح الجمعة

جدل "العضّ" يطغى في نصف نهائي مونديال الرجبي للسيدات
2025-09-16

جدل "العضّ" يطغى في نصف نهائي مونديال الرجبي للسيدات

أُثيرت عاصفة من الجدل في ربع نهائي كأس العالم للرجبي للسيدات

2025-09-16

جدل "العضّ" يطغى في نصف نهائي مونديال الرجبي للسيدات

أُثيرت عاصفة من الجدل في ربع نهائي كأس العالم للرجبي للسيدات

اخترنا لك
التباين الأولمبي في التعامل مع روسيا واسرائيل يتسبب بجدل واسع
01:40
مقتل لاعب جامعي في مينيسوتا وتوقيف مشتبه به عمره 19 عاماً
2025-09-17
جدل "العضّ" يطغى في نصف نهائي مونديال الرجبي للسيدات
2025-09-16
رئيس الوزراء الإسباني يشيد بمواطنيه المؤيدين لقضية فلسطين
2025-09-15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025