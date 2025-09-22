وُجد ميّتاً في الفندق: وفاة كشّاف تكساس رينجرز المخضرم

ترك خلفه زوجته وابنه تايلر وابنته إريكا

أعلن رينجرز، عن وفاة سكوت ليتلفيلد، أحد أبرز كشّافي النادي، عن عمر 59 عاماً، وذكرت تقارير صحافية أميركية أنّه وُجد متوفيّاً في غرفة فندق في ، بينما كان في مهمّة عمل لصالح النادي، ورجّحت إصابته بنوبة قلبية، علماً أنّه خضع لعمليّة جراحية في القلب قبل عامين.

ليتلفيلد، هو صهر للاعب ومدرّب سان جاينتس السابق جون فان أورنوم، وهو ترك خلفه زوجته هيذر، وابنه تايلر (27 عاماً)، الذي يعمل كشّافاً لسان بادريس، وابنته إريكا (24 عاماً)، مساعدة كشافات الهواة في أوريولز.

ليتلفيلد، سليل العائلة الرياضية، هو شقيق ديف ليتلفيلد، السابق لبيتسبرغ بايرتس، ومارك ليتلفيلد، المنسّق الطبّيّ لنيويورك يانكيز.

انضمّ سكوت إلى رينجرز عام 2009، وخلال 34 عاما من المسيرة، نال جائزة "كشّاف العام" مرتين (2007 مع بايرتس و2019 مع رينجرز)، كما كرّمه النادي بجائزة "رد جاكِت" عام 2019، كما عمل مع بايرتس وأتلانتا بريفز وسان دييغو بادريس.





