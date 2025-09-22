الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

بعدما حصدت 9 ميداليات: عودة بعثة المواي تاي من بطولة العالم للشباب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعدما حصدت 9 ميداليات: عودة بعثة المواي تاي من بطولة العالم للشباب
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-22 | 08:40
بعدما حصدت 9 ميداليات: عودة بعثة المواي تاي من بطولة العالم للشباب

تمكن أبطال لبنان من حصد ثماني ميداليات

عادت الى بيروت بعثة الاتحاد اللبناني للمواي تاي، بعدما شاركت في بطولة العالم للشباب التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة (IFMA) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من 100 دولة.
 

وتمكن أبطال لبنان من حصد ثماني ميداليات، ذهبية لمريم معنى (فئة ١٢-١٣ سنة ووزن ٦٠ كلغ)، فضية للولوة بنات (فئة ١٤-١٥ سنة - وزن ٦٧ كلغ).
 

أما الميداليات السبع المتبقية فكانت برونزية حصدها كل من حلا مكداشي (فئة ١٤-١٥ سنة - وزن ٤٥ كلغ) وجوليا مروة (فئة ١٦-١٧ سنة - وزن مفتوح) وعلي الرضا الزياتي (فئة ١٠-١١ سنة - وزن ٣٢ كلغ) ووائل البابا (فئة ١٢-١٣ سنة - وزن ٣٨ كلغ) وجواد فقيه (فئة ١٦-١٧ سنة - وزن ٨٦ كلغ) وجوان داوود (فئة ١٢-١٣ سنة - وزن ٥٢ كلغ) ومريم حركة ١٠(فئة -١١ سنة - وزن ٣٨ كلغ).
 

وهنأ رئيس الاتحاد اللبناني للمواي تاي الماستر سامي قبلاوي البطلات والأبطال على انجازهم، وتوجه بالشكر والتقدير إلى نظيره الإماراتي على حسن الاستضافة والكرم، مثنياً على المستوى العالمي للتنظيم الذي يليق بحدث رياضي بهذا الحجم.
 

وإلى جانب إنجاز اللاعبين حقق لبنان قفزة نوعية على مستوى الكادر الفني والإداري، حيث شارك خمس حكام دوليين لبنانيين في قيادة نزالات البطولة على مدار سبعة أيام متتالية في شهادة ثقة دولية بكفاءاتهم.
 

ونجح ستة مدربين لبنانيين في الدورة الدولية، ونالوا درجة مدرب دولي - مستوى أول، ما يعزز البنية الفنية للعبة في لبنان.

مقالات ذات صلة

حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ
2025-09-11

حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ

نجاة سبّاحة روسيّة من الموت خلال بطولة العالم
2025-07-19

نجاة سبّاحة روسيّة من الموت خلال بطولة العالم

الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان
2025-07-30

الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان

بعدما حصدت 9 ميداليات: عودة بعثة المواي تاي من بطولة العالم للشباب

رياضة

رياضات متنوعة

الاتحاد اللبناني للمواي تاي

IFMA

مريم معنى

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وُجد ميّتاً في الفندق: وفاة كشّاف تكساس رينجرز المخضرم

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

وُجد ميّتاً في الفندق: وفاة كشّاف تكساس رينجرز المخضرم
01:06

وُجد ميّتاً في الفندق: وفاة كشّاف تكساس رينجرز المخضرم

ترك خلفه زوجته وابنه تايلر وابنته إريكا

01:06

وُجد ميّتاً في الفندق: وفاة كشّاف تكساس رينجرز المخضرم

ترك خلفه زوجته وابنه تايلر وابنته إريكا

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم
2025-09-21

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم

بالضربة القاضية في الجولة الأولى

2025-09-21

فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم

بالضربة القاضية في الجولة الأولى

اليوم ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية
2025-09-21

اليوم ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"

2025-09-21

اليوم ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية

النسخة الرابعة والأخيرة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع ٢٠٢٥"

اخترنا لك
وُجد ميّتاً في الفندق: وفاة كشّاف تكساس رينجرز المخضرم
01:06
فيديو - ضربة قاضية في الجولة الاولى للعجوز المخضرم
2025-09-21
اليوم ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية
2025-09-21
الاحد ختام مهرجانات الرياضة للجميع ٢٠٢٥ في واجهة بيروت البحرية
2025-09-18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025