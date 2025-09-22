بعدما حصدت 9 ميداليات: عودة بعثة المواي تاي من بطولة العالم للشباب

وتمكن أبطال لبنان
من حصد ثماني ميداليات، ذهبية لمريم معنى (فئة ١٢-١٣ سنة ووزن ٦٠ كلغ)، فضية للولوة بنات (فئة ١٤-١٥ سنة - وزن ٦٧ كلغ).
أما الميداليات السبع المتبقية فكانت برونزية حصدها كل من حلا مكداشي (فئة ١٤-١٥ سنة - وزن ٤٥ كلغ) وجوليا مروة (فئة ١٦-١٧ سنة - وزن مفتوح) وعلي الرضا الزياتي (فئة ١٠-١١ سنة - وزن ٣٢ كلغ) ووائل البابا (فئة ١٢-١٣ سنة - وزن ٣٨ كلغ) وجواد فقيه (فئة ١٦-١٧ سنة - وزن ٨٦ كلغ) وجوان داوود (فئة ١٢-١٣ سنة - وزن ٥٢ كلغ) ومريم حركة ١٠(فئة -١١ سنة - وزن ٣٨ كلغ).
وهنأ رئيس الاتحاد
اللبناني للمواي تاي الماستر سامي قبلاوي البطلات والأبطال على انجازهم، وتوجه بالشكر والتقدير إلى نظيره الإماراتي على حسن
الاستضافة والكرم، مثنياً على المستوى العالمي للتنظيم الذي يليق بحدث رياضي
بهذا الحجم.
وإلى جانب إنجاز اللاعبين حقق لبنان قفزة نوعية على مستوى الكادر الفني والإداري، حيث شارك خمس حكام دوليين لبنانيين في قيادة نزالات البطولة على مدار سبعة أيام متتالية في شهادة ثقة دولية بكفاءاتهم.
ونجح ستة مدربين لبنانيين في الدورة
الدولية، ونالوا درجة مدرب
دولي - مستوى أول، ما يعزز البنية الفنية للعبة في لبنان.