بعدما حصدت 9 ميداليات: عودة بعثة المواي تاي من بطولة العالم للشباب

عادت الى بعثة للمواي تاي، بعدما شاركت في بطولة للشباب التي نظمها للعبة (IFMA) في ، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من 100 دولة.



وتمكن أبطال من حصد ثماني ميداليات، ذهبية لمريم معنى (فئة ١٢-١٣ سنة ووزن ٦٠ كلغ)، فضية للولوة بنات (فئة ١٤-١٥ سنة - وزن ٦٧ كلغ).



أما الميداليات السبع المتبقية فكانت برونزية حصدها كل من حلا مكداشي (فئة ١٤-١٥ سنة - وزن ٤٥ كلغ) وجوليا مروة (فئة ١٦-١٧ سنة - وزن مفتوح) وعلي الرضا الزياتي (فئة ١٠-١١ سنة - وزن ٣٢ كلغ) ووائل البابا (فئة ١٢-١٣ سنة - وزن ٣٨ كلغ) وجواد فقيه (فئة ١٦-١٧ سنة - وزن ٨٦ كلغ) وجوان داوود (فئة ١٢-١٣ سنة - وزن ٥٢ كلغ) ومريم حركة ١٠(فئة -١١ سنة - وزن ٣٨ كلغ).



وهنأ اللبناني للمواي تاي الماستر سامي قبلاوي البطلات والأبطال على انجازهم، وتوجه بالشكر والتقدير إلى نظيره الاستضافة والكرم، مثنياً على المستوى العالمي للتنظيم الذي يليق بحدث بهذا الحجم.



وإلى جانب إنجاز اللاعبين حقق لبنان قفزة نوعية على مستوى الكادر الفني والإداري، حيث شارك خمس حكام دوليين لبنانيين في قيادة نزالات البطولة على مدار سبعة أيام متتالية في شهادة ثقة دولية بكفاءاتهم.