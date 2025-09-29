الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عشر دول في مقدمة دورة العاب التضامن الإسلامي

رياضات متنوعة

2025-09-29 | 00:52
عشر دول في مقدمة دورة العاب التضامن الإسلامي

عشر دول استطاعت أن تصنع لنفسها تاريخاً لا يُمحى

الرياض - في كل دورة رياضية، هناك دول تكتفي بالمشاركة، وأخرى تترك بصمتها على الميدان، وفي دورة ألعاب التضامن الإسلامي، هناك عشر دول استطاعت أن تصنع لنفسها تاريخاً لا يُمحى، منذ النسخة الأولى عام 2005 وحتى اليوم.
هذه الدول لم تكتفِ بحصد الميداليات، بل تحوّلت إلى علامات فارقة في السجل الذهبي للدورة، لتصبح قصص إنجازاتها جزءًا من هوية الدورة.
ومع اقتراب انطلاق النسخة السادسة في الرياض 2025، بمشاركة أكثر من 3500 رياضي يمثلون 57 دولة، تترقب الجماهير مشهدًا جديدًا من التحدي والطموح، حيث تُكتب فصول إضافية من حكاية المجد، ويُعاد رسم خريطة الصدارة بين الكبار.
 
تركيا: الرقم الأصعب
تركيا تسلّقت القمة سريعا، وتربّعت عليها بثبات، برصيد 239 ذهبية من أصل 645 ميدالية، مزجت بين السباحة وألعاب القوى لتصبح الرقم الأصعب الذي لا يتجاوزه أحد.
 
إيران: الوصافة الدائمة
إيران كتبت حضورها في المركز الثاني بثقة، برصيد 118 ذهبية و320 ميدالية إجمالية، اعتمدت على قوتها في ألعاب القوى والمصارعة والكاراتيه، لتبقى منافساً لا يغيب.
 
أذربيجان: مملكة القتال
الفنون القتالية صنعت هوية أذربيجان، بمجموع 114 ذهبية و300 ميدالية، أثبتت أن الجودو والمصارعة والكاراتيه ليست مجرد رياضات، بل ألقاب محفوظة باسمها.
 
أوزبكستان: تنوع الإنجاز
من الجمباز إلى الملاكمة وصولا إلى الألعاب الفردية، بسطت أوزبكستان سيطرتها على أكثر من ميدان، وجمعت 66 ذهبية من أصل 212 ميدالية جعلتها حاضرة دوما في الصفوف الأولى.
 
إندونيسيا: مفاجآت الشرق
إندونيسيا عرفت كيف تباغت الجميع بـ56 ذهبية و222 ميدالية، وتألقت في ألعاب القوى.
 
مصر: عملاق إفريقيا
مصر حملت راية إفريقيا في التضامن الإسلامي، بـ 46 ذهبية و145 ميدالية، وهي أثبتت قوتها في السباحة والفنون القتالية، ورسخت نفسها كعملاق لا يغيب عن المنصات.
 
كازاخستان: القوة الصاعدة
كازاخستان دخلت السباق بقوة، بـ 42 ذهبية و135 ميدالية، وصنعت حضورها في رفع الأثقال والملاكمة، لتؤكد أنها رقم يصعب تجاوزه.
 
المغرب: مملكة الجري والقتال
المغرب جعلت من الدورة مساحة للجري والانتصار، بـ40 ذهبية و146 ميدالية، وهي تألقت في ألعاب القوى، وأضافت الكاراتيه والتايكوندو لتبقى دائما بين الكبار.
 
السعودية: طموح المستقبل
السعودية جمعت 37 ذهبية و111 ميدالية، وأثبتت قوتها في رفع الأثقال وألعاب القوى، ومع استضافة الرياض نسخة 2025، تفتح المملكة صفحة جديدة في سجل المجد.
 
ماليزيا: البصمة الآسيوية
ماليزيا أنهت قائمة العشرة الكبار بثبات، بـ 33 ذهبية و97 ميدالية، وهي تألقت في السباحة والكاراتيه وألعاب القوى، وحجزت لنفسها مكانًا دائمًا بين النخبة.
الطريق إلى الرياض 2025
 
عقدان من الزمن كانت هذه الدول العشر أبطالها، كتبت الإنجاز تلو الآخر .. واليوم، ومع اقتراب النسخة السادسة في العاصمة السعودية، يبقى السؤال: من سيواصل التفوق؟ ومن سيخطف الأنظار بمفاجأة جديدة؟.


عشر دول في مقدمة دورة العاب التضامن الإسلامي

