مقتل لاعب جمباز إندونيسي في روسيا بطريقة غريبة

مقتل لاعب جمباز إندونيسي في روسيا بطريقة غريبة
رياضات متنوعة

2025-09-26 | 01:44
مقتل لاعب جمباز إندونيسي في روسيا بطريقة غريبة

وفاة لاعب جمباز إندونيسي يبلغ من العمر19 عاماً

أعلن أوليغ مينكارسكي بورتاسي، مدير قصر الرياضة في مدينة بنزا الروسية، عن وفاة لاعب جمباز إندونيسي يبلغ من العمر19 عاماً.
وقال بورتاسي أن اللاعب توفي في المستشفى بعد نقله اليها قبل عدة أيام، اثر تعرضه لإصابة قاسية في الرقبة خلال التدريب "على الرغم من وجود وسائل الأمان".
ووفقا للتحقيقات، كان الرياضي الذي لم يُذكر اسمه، برفقة مدربه عندما سقط بالخطأ في حفرة مملوءة بالرغوة أثناء أداء تمارين على جهاز العقلة، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة في الرقبة.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد الروسي للجمباز فاسيلي تيتوف أن التحقيقات أظهرت أن "الرياضي لم يكن مستعدا لتنفيذ مثل هذا العنصر الصعب"، مقدّماً تعازيه لنظيره الإندونيسي.



مقتل لاعب جمباز إندونيسي في روسيا بطريقة غريبة

