فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس

صنع ساندرو دياز التاريخ بتحطيمه رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية
، بعدما نزل بمزلجته من مبنى مكوّن من 22 طابقاً في مدينة بورتو أليغري
، جنوب البرازيل
، في حدث أُطلق عليه اسم Red Bull Building Drop.
حقق دياز إنجازين: أعلى نزول على لوح تزلج (من ارتفاع 70 متراً، مع سقوط فعلي بلغ 60 متراً من أدنى نقطة في المنحدر حتى المنصة) وأسرع سرعة على لوح تزلج، حيث وصل إلى 103 كيلومترات في الساعة.
وبعد عشرة أشهر من التحضير
، جاءت هذه المغامرة نتيجة تخطيط
دقيق ومجازفة محسوبة، كما أن هذا النزول التاريخي، الذي قام به الرياضي البالغ من العمر 50 عاماً، حوّل أسطورة حضرية إلى حقيقة.
فقد تمكن دياز من تحويل مبنى المركز الإداري فرناندو
فيراري في بورتو أليغري
إلى "منحدر التزلج النهائي"، وهو حلم راود الناس لأكثر من عقد من الزمن من خلال الميمز، والمحاكاة، ومقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت.