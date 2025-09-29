فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس

Brazilian skateboarder Sandro Dias breaks two world records in his run down a 22-story building – the tallest drop-in and the fastest speed on a skateboard on a temporary quarter pipe pic.twitter.com/7c3HyYYRow — Reuters (@Reuters) September 26, 2025

صنع ساندرو دياز التاريخ بتحطيمه رقمين قياسيين في موسوعة ، بعدما نزل بمزلجته من مبنى مكوّن من 22 طابقاً في مدينة ، جنوب ، في حدث أُطلق عليه اسم Red Bull Building Drop.حقق دياز إنجازين: أعلى نزول على لوح تزلج (من ارتفاع 70 متراً، مع سقوط فعلي بلغ 60 متراً من أدنى نقطة في المنحدر حتى المنصة) وأسرع سرعة على لوح تزلج، حيث وصل إلى 103 كيلومترات في الساعة.وبعد عشرة أشهر من ، جاءت هذه المغامرة نتيجة دقيق ومجازفة محسوبة، كما أن هذا النزول التاريخي، الذي قام به الرياضي البالغ من العمر 50 عاماً، حوّل أسطورة حضرية إلى حقيقة.فقد تمكن دياز من تحويل مبنى المركز الإداري فيراري في إلى "منحدر التزلج النهائي"، وهو حلم راود الناس لأكثر من عقد من الزمن من خلال الميمز، والمحاكاة، ومقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت.