الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-29 | 01:01
فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس

صنع ساندرو دياز التاريخ بتحطيمه رقمين قياسيين

صنع ساندرو دياز التاريخ بتحطيمه رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما نزل بمزلجته من مبنى مكوّن من 22 طابقاً في مدينة بورتو أليغري، جنوب البرازيل، في حدث أُطلق عليه اسم Red Bull Building Drop.
حقق دياز إنجازين: أعلى نزول على لوح تزلج (من ارتفاع 70 متراً، مع سقوط فعلي بلغ 60 متراً من أدنى نقطة في المنحدر حتى المنصة) وأسرع سرعة على لوح تزلج، حيث وصل إلى 103 كيلومترات في الساعة.
وبعد عشرة أشهر من التحضير، جاءت هذه المغامرة نتيجة تخطيط دقيق ومجازفة محسوبة، كما أن هذا النزول التاريخي، الذي قام به الرياضي البالغ من العمر 50 عاماً، حوّل أسطورة حضرية إلى حقيقة.
فقد تمكن دياز من تحويل مبنى المركز الإداري فرناندو فيراري في بورتو أليغري إلى "منحدر التزلج النهائي"، وهو حلم راود الناس لأكثر من عقد من الزمن من خلال الميمز، والمحاكاة، ومقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت.



مقالات ذات صلة

الليغو يدخل أمًّا موسوعة "غينيس"
2025-09-09

الليغو يدخل أمًّا موسوعة "غينيس"

فيديو – هدية مميزة نظير تحطيم الرقم القياسي
2025-09-09

فيديو – هدية مميزة نظير تحطيم الرقم القياسي

"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)
2025-09-05

"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)

"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية
2025-09-27

"ألأمير هاري" ماكينة أهداف وأرقام قياسية

فيديو – المجنون البرازيلي حطم رقمين قياسيين في موسوعة غينيس

رياضة

رياضات متنوعة

ساندرو دياز

موسوعة غينيس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!
منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم
01:21

اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم

أُلقي القبض على لاعب كرة القدم في جامعة كنتاكي

01:21

اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم

أُلقي القبض على لاعب كرة القدم في جامعة كنتاكي

شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!
01:02

شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!

لم يكتفِ بـ13 طفلاً مع زوجته فاليري

01:02

شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!

لم يكتفِ بـ13 طفلاً مع زوجته فاليري

منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل
00:57

منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل

حدث في يوم السابع من أكتوبر يحمل اسم "الغزو (Invasion)"

00:57

منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل

حدث في يوم السابع من أكتوبر يحمل اسم "الغزو (Invasion)"

اخترنا لك
اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم
01:21
شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!
01:02
منظمة المصارعة الأميركية (WWE) تثير غضب اسرائيل
00:57
فيديو - أسطورة الفنون القتالية يتعرّضُ لضربةٍ قاضيةٍ على يدِ مجهول
00:55

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025