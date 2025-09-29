الأخبار
شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!

شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!
رياضات متنوعة

2025-09-29 | 01:02
شون ألكسندر يعلن قدوم طفله الرابع عشر!!

لم يكتفِ بـ13 طفلاً مع زوجته فاليري

كشف نجم كرة القدم الأميركية السابق شون ألكسندر أنه لم يكتفِ بـ13 طفلاً مع زوجته فاليري، إذ قال يوم الأربعاء بأن الطفل رقم 14 في الطريق.
وأوضح المتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم عام 2005 الخبر أثناء حديثه مع مقدمة برنامج "فان ديويل" كاي آدامز، عن تعليم أطفاله في المنزل، بعد أن عُرضت صورة للعائلة بأكملها، والتي كانت تضم سابقا عشر فتيات وثلاثة فتيان، لكنّه لم يُعلِن نوع الجنين ولا موعد الولادة فاليري.
واعتزل ألكسندر كرة القدم الأميركية في عام 2008 ولم يلعب سوى تسعة مواسم في الدوري، وهو رقم منخفض لشخص يُنظَر في ترشيحه إلى قاعة مشاهير كرة القدم الأميركية.
لكن ما يدعم ملفّه هو أنه واحد من عشرة لاعبي ركض فقط في تاريخ الدوري سجلوا 100 محاولة ركض ناجحة انتهت بتسجيل نقاط، سبعة منهم موجودون بالفعل في قاعة المشاهير.



