وفاة جديدة في كمال الأجسام .. عمره 22 عاماً

توفي الأحد الماضي بسبب الالتهاب الرئوي

ذكر حساب (Fit Dudes) المتخصص بكمال الأجسام، أن الكولومبي ييفر أسبريا، توفي الأحد الماضي بسبب الالتهاب الرئوي.

وكان جرى الإعلان عن وفاة الرياضي المحترف في فئة 212 التابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام (IFBB)، والبالغ 22 عاماً، دون تحديد السبب.

وكان النجم الصاعد يستعد لخوض أول مشاركة احترافية له، وتحديداً في بطولة "فارلابس مكسيكو برو/آم" هذا الشهر، بعد أن حصل مؤخرا على بطاقته الاحترافية.

هذه الوفاة هي الثانية خلال أقل من أسبوعين، حيث أعلن قبل أيام عن وفاة اللاعبة المحترفة في فئة "فيزيك السيدات" جيسيكا .







