4 آب "الحقيقة الضائعة"
وفاة جديدة في كمال الأجسام .. عمره 22 عاماً

وفاة جديدة في كمال الأجسام .. عمره 22 عاماً
رياضات متنوعة

2025-10-04 | 03:51
وفاة جديدة في كمال الأجسام .. عمره 22 عاماً

توفي الأحد الماضي بسبب الالتهاب الرئوي

ذكر حساب (Fit Dudes) المتخصص بكمال الأجسام، أن الكولومبي ييفر أسبريا، توفي الأحد الماضي بسبب الالتهاب الرئوي.
وكان جرى الإعلان عن وفاة الرياضي المحترف في فئة 212 التابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام (IFBB)، والبالغ 22 عاماً، دون تحديد السبب.
وكان النجم الصاعد يستعد لخوض أول مشاركة احترافية له، وتحديداً في بطولة "فارلابس مكسيكو برو/آم" هذا الشهر، بعد أن حصل مؤخرا على بطاقته الاحترافية.
هذه الوفاة هي الثانية خلال أقل من أسبوعين، حيث أعلن قبل أيام عن وفاة اللاعبة المحترفة في فئة "فيزيك السيدات" جيسيكا ريفيرا.



مقالات ذات صلة

فيديو - وفاة بطلة كمال الأجسام الشابة دون تحديد السبب
2025-08-16

فيديو - وفاة بطلة كمال الأجسام الشابة دون تحديد السبب

مقتل حمودي رياض بطل كمال الأجسام في العراق بطريقة مأساوية
2025-08-08

مقتل حمودي رياض بطل كمال الأجسام في العراق بطريقة مأساوية

بعد نجاته من مرض خطير: أسطورة كمال الأجسام يشكر طفلته لإنقاذ حياته
2025-07-16

بعد نجاته من مرض خطير: أسطورة كمال الأجسام يشكر طفلته لإنقاذ حياته

22 وزيرا يشاركون في جلسة مجلس الوزراء فيما غاب وزيرا المال والعمل بداعي السفر
2025-08-05

22 وزيرا يشاركون في جلسة مجلس الوزراء فيما غاب وزيرا المال والعمل بداعي السفر

وفاة جديدة في كمال الأجسام .. عمره 22 عاماً

رياضة

رياضات متنوعة

ييفر أسبريا

جيسيكا ريفيرا

فيديو - استسلم بعد ثانية .. ودون قتال!!

فيديو - استسلم بعد ثانية .. ودون قتال!!
2025-10-03

فيديو - استسلم بعد ثانية .. ودون قتال!!

أصيب جمهور الفنون القتالية المختلطة بالذهول في بولندا

2025-10-03

فيديو - استسلم بعد ثانية .. ودون قتال!!

أصيب جمهور الفنون القتالية المختلطة بالذهول في بولندا

قصة اختفاء غفران بلخير في أوسلو
2025-10-03

قصة اختفاء غفران بلخير في أوسلو

نشرت الربّاعة التونسية صورتين

2025-10-03

قصة اختفاء غفران بلخير في أوسلو

نشرت الربّاعة التونسية صورتين

فيديو - ادّعى الإصابة فحصلت وسوف تُغيّبه لأسابيع
2025-09-30

فيديو - ادّعى الإصابة فحصلت وسوف تُغيّبه لأسابيع

بعد لقطة ساخرة ادّعى فيها شدًّا في العضلة الخلفيّة

2025-09-30

فيديو - ادّعى الإصابة فحصلت وسوف تُغيّبه لأسابيع

بعد لقطة ساخرة ادّعى فيها شدًّا في العضلة الخلفيّة

فيديو - استسلم بعد ثانية .. ودون قتال!!
2025-10-03
قصة اختفاء غفران بلخير في أوسلو
2025-10-03
فيديو - ادّعى الإصابة فحصلت وسوف تُغيّبه لأسابيع
2025-09-30
اتهامات جنسية تطارد لاعب كرة القدم
2025-09-29

