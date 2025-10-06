ترامب يعلن تنظيم نزال (UFC) في البيت الأبيض

أثناء عرض عسكري مخصص للاحتفال بالبحرية الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي ، في ألقاها في ، أثناء عرض عسكري مخصص للاحتفال بالبحرية الأميركية، عن الاتفاق على قيام منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC) بتنظيم نزال في باحة ، في 14 حزيران 2026.

ومن المقرر أن يقام النزال الكبير على العشب الأمامي للبيت ، بالتزامن مع الذكرى الـ250 لتوقيع الأميركي، الا أنه لم يتم الحصول بعد على الموافقات الرسمية، والاعلان عن الترتيبات اللوجستية، أو أي تفاصيل إضافية حول سير البطولة.

وفي سياق متصل، أعلن المقاتل الإيرلندي ، البطل السابق في وزنين مختلفين، أنه سيواجه الأميركي تشاندلر في البيت الأبيض، علماً أن آخر نزال له يعود الى خسارته بالضربة الفنية القاضية أمام الأميركي داستن بورييه في صيف العام 2021.





