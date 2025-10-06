الأخبار
ترامب يعلن تنظيم نزال (UFC) في البيت الأبيض

ترامب يعلن تنظيم نزال (UFC) في البيت الأبيض

أثناء عرض عسكري مخصص للاحتفال بالبحرية الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها في فيرجينيا، أثناء عرض عسكري مخصص للاحتفال بالبحرية الأميركية، عن الاتفاق على قيام منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC) بتنظيم نزال في باحة البيت الأبيض، في 14 حزيران يونيو 2026.
ومن المقرر أن يقام النزال الكبير على العشب الأمامي للبيت الأبيض، بالتزامن مع الذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال الأميركي، الا أنه لم يتم الحصول بعد على الموافقات الرسمية، والاعلان عن الترتيبات اللوجستية، أو أي تفاصيل إضافية حول سير البطولة.
وفي سياق متصل، أعلن المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق في وزنين مختلفين، أنه سيواجه الأميركي مايكل تشاندلر في البيت الأبيض، علماً أن آخر نزال له يعود الى خسارته بالضربة الفنية القاضية أمام الأميركي داستن بورييه في صيف العام 2021.


ترامب يعلن تنظيم نزال (UFC) في البيت الأبيض

