مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية

مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية
رياضات متنوعة

2025-10-18 | 03:48
مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية

غارة جوية باكستانية استهدفت محافظة بكتيكا شرقي أفغانستان

أعلن "مجلس الكريكيت الأفغاني"، أن غارة جوية باكستانية استهدفت محافظة بكتيكا شرقي أفغانستان، أدت الى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة من لاعبي الكريكيت، هم كبير وصبغت الله وهارون.
وكان اللاعبون الثلاثة من ضمن تجمع يستعد للعودة من شارانا الى منازلهم في أورغون، بعد مشاركتهم في مباراة ودية.
في المقابل، أعلنت أفغانستان انسحابها من البطولة الثلاثية المقررة مع باكستان وسريلانكا الشهر المقبل "احتراماً للضحايا".
وتنطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، جهود دبلوماسية تهدف الى جعل تمديد وقف إطلاق النار دائماً حتى انتهاء المحادثات الجارية.


مقالات ذات صلة

غارات باكستانية عنيفة على كابول
2025-10-15

غارات باكستانية عنيفة على كابول

وزيرة الشباب والرياضة كرّمت رياضيين حققوا انجازات
2025-10-12

وزيرة الشباب والرياضة كرّمت رياضيين حققوا انجازات

قائمة أعلى 10 رياضيين دخلاً في العام 2024
2025-09-13

قائمة أعلى 10 رياضيين دخلاً في العام 2024

أتلتيكو مدريد يعيّن مدير برشلونة "مديراً رياضياً"
2025-10-08

أتلتيكو مدريد يعيّن مدير برشلونة "مديراً رياضياً"

مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية

رياضة

رياضات متنوعة

مجلس الكريكيت الأفغاني

محافظة بكتيكا

أفغانستان

إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي
مقتل سائق برتغالي في رالي المغرب

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي
03:49

إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي

رفض الحكومة الإندونيسية منح فريق الجمباز الإسرائيلي تأشيرات الدخول

03:49

إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي

رفض الحكومة الإندونيسية منح فريق الجمباز الإسرائيلي تأشيرات الدخول

مقتل سائق برتغالي في رالي المغرب
03:47

مقتل سائق برتغالي في رالي المغرب

عاش رالي المغرب الدولي للدراجات النارية لحظات صعبة

03:47

مقتل سائق برتغالي في رالي المغرب

عاش رالي المغرب الدولي للدراجات النارية لحظات صعبة

فيديو - بابا روما يمازح مشجعاً على طريقته
2025-10-16

فيديو - بابا روما يمازح مشجعاً على طريقته

في لقطة طريفة من ساحة القديس بطرس

2025-10-16

فيديو - بابا روما يمازح مشجعاً على طريقته

في لقطة طريفة من ساحة القديس بطرس

إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي
03:49
مقتل سائق برتغالي في رالي المغرب
03:47
فيديو - بابا روما يمازح مشجعاً على طريقته
2025-10-16
صوفيا غاتّي تطالب بتحقيق مستقلّ حول وفاة شقيقها
2025-10-15

