مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية

غارة جوية باكستانية استهدفت محافظة بكتيكا شرقي

أعلن "مجلس الكريكيت الأفغاني"، أن غارة جوية باكستانية استهدفت محافظة بكتيكا شرقي ، أدت الى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة من لاعبي الكريكيت، هم كبير وصبغت وهارون.

وكان اللاعبون الثلاثة من ضمن تجمع يستعد للعودة من شارانا الى منازلهم في أورغون، بعد مشاركتهم في مباراة ودية.

في المقابل، أعلنت أفغانستان انسحابها من البطولة الثلاثية المقررة مع باكستان وسريلانكا الشهر المقبل "احتراماً للضحايا".

وتنطلق في ، جهود دبلوماسية تهدف الى جعل تمديد وقف إطلاق النار دائماً حتى انتهاء المحادثات الجارية.





