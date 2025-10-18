إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي

قالت اللجنة الأولمبية الدولية
في بيان إن موقفها المبدئي واضح تماما، بحيث يجب أن يتمكن جميع الرياضيين والفرق والمسؤولين المؤهلين، من المشاركة في المسابقات والفعاليات الرياضية الدولية من دون أي شكل من أشكال التمييز من الدولة المضيفة
، وفقا للميثاق الأولمبي.
وجاء ذلك في أعقاب رفض الحكومة الإندونيسية
منح فريق الجمباز الإسرائيلي
تأشيرات الدخول للبلاد للمشاركة في بطولة العالم
للجمباز الفني.
وأضاف البيان "تقع المسؤولية المباشرة على عاتق الدولة المضيفة والجهة المنظمة والمؤسسات الرياضية المعنية لضمان الاحترام الكامل لهذا المبدأ"، والتواصل مستمر مع الاتحاد الدولي
للجمباز والحكومة الإندونيسية، ولكن "للأسف لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن".
من جهتها، أكدت السلطات الإندونيسية أن القرار يعكس سياسة البلاد الراسخة في رفض التواصل الرسمي مع إسرائيل
حتى تعترف بدولة فلسطينية مستقلة، في انعكاس طبيعي لأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم
من حيث عدد السكان.