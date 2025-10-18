إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي

رفض الحكومة منح فريق الجمباز تأشيرات الدخول

قالت في بيان إن موقفها المبدئي واضح تماما، بحيث يجب أن يتمكن جميع الرياضيين والفرق والمسؤولين المؤهلين، من المشاركة في المسابقات والفعاليات الرياضية الدولية من دون أي شكل من أشكال التمييز من ، وفقا للميثاق الأولمبي.

وجاء ذلك في أعقاب رفض الحكومة منح فريق الجمباز تأشيرات الدخول للبلاد للمشاركة في للجمباز الفني.

وأضاف البيان "تقع المسؤولية المباشرة على عاتق الدولة المضيفة والجهة المنظمة والمؤسسات الرياضية المعنية لضمان الاحترام الكامل لهذا المبدأ"، والتواصل مستمر مع للجمباز والحكومة الإندونيسية، ولكن "للأسف لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن".

من جهتها، أكدت السلطات الإندونيسية أن القرار يعكس سياسة البلاد الراسخة في رفض التواصل الرسمي مع حتى تعترف بدولة فلسطينية مستقلة، في انعكاس طبيعي لأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في من حيث عدد السكان.







