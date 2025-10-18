الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-10-18 | 03:49
إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي

رفض الحكومة الإندونيسية منح فريق الجمباز الإسرائيلي تأشيرات الدخول

قالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان إن موقفها المبدئي واضح تماما، بحيث يجب أن يتمكن جميع الرياضيين والفرق والمسؤولين المؤهلين، من المشاركة في المسابقات والفعاليات الرياضية الدولية من دون أي شكل من أشكال التمييز من الدولة المضيفة، وفقا للميثاق الأولمبي.
وجاء ذلك في أعقاب رفض الحكومة الإندونيسية منح فريق الجمباز الإسرائيلي تأشيرات الدخول للبلاد للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني.
وأضاف البيان "تقع المسؤولية المباشرة على عاتق الدولة المضيفة والجهة المنظمة والمؤسسات الرياضية المعنية لضمان الاحترام الكامل لهذا المبدأ"، والتواصل مستمر مع الاتحاد الدولي للجمباز والحكومة الإندونيسية، ولكن "للأسف لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن".
من جهتها، أكدت السلطات الإندونيسية أن القرار يعكس سياسة البلاد الراسخة في رفض التواصل الرسمي مع إسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطينية مستقلة، في انعكاس طبيعي لأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان.



مقالات ذات صلة

كاس تضع حدّا لمشاركة إسرائيل في مونديال الجمباز
2025-10-14

كاس تضع حدّا لمشاركة إسرائيل في مونديال الجمباز

دورة الألعاب الجامعية: لاعب الجمباز الإيطالي في غيبوبة
2025-07-25

دورة الألعاب الجامعية: لاعب الجمباز الإيطالي في غيبوبة

فريق الدفاع عن هانيبال القذافي: لا يُرحّب بأي زيارة أو تدخل!
2025-10-07

فريق الدفاع عن هانيبال القذافي: لا يُرحّب بأي زيارة أو تدخل!

"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)
2025-10-14

"ميكروفون مفتوح" يكشف طلب رئيس إندونيسيا من ترامب (فيديو)

إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي

رياضة

رياضات متنوعة

بطولة العالم للجمباز الفني

الحكومة الإندونيسية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية
03:48

مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية

غارة جوية باكستانية استهدفت محافظة بكتيكا شرقي أفغانستان

03:48

مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية

غارة جوية باكستانية استهدفت محافظة بكتيكا شرقي أفغانستان

مقتل سائق برتغالي في رالي المغرب
03:47

مقتل سائق برتغالي في رالي المغرب

عاش رالي المغرب الدولي للدراجات النارية لحظات صعبة

03:47

مقتل سائق برتغالي في رالي المغرب

عاش رالي المغرب الدولي للدراجات النارية لحظات صعبة

فيديو - بابا روما يمازح مشجعاً على طريقته
2025-10-16

فيديو - بابا روما يمازح مشجعاً على طريقته

في لقطة طريفة من ساحة القديس بطرس

2025-10-16

فيديو - بابا روما يمازح مشجعاً على طريقته

في لقطة طريفة من ساحة القديس بطرس

اخترنا لك
مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية
03:48
مقتل سائق برتغالي في رالي المغرب
03:47
فيديو - بابا روما يمازح مشجعاً على طريقته
2025-10-16
صوفيا غاتّي تطالب بتحقيق مستقلّ حول وفاة شقيقها
2025-10-15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025