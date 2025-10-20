الملاكم الغريب .. من العنف والسجن والعصابات إلى الحلبة مجدداً

عاد الجورجي أفْتانديـل خُرسيدزه، أحد أخطر لاعبي وزن المتوسط سابقا، إلى الحلبة للمرة الثانية بعد خروجه من السجن، منتزعا تعادلا من ست جولات على بطاقة وداع داني غارسيا
في بروكلين
، ليضيف فصلا جديد إلى واحدة من أغرب حكايات العودة في الملاكمة.
انهارت مسيرة خرسيدزه عام 2017 قبل أيام من نزالٍ مخطَّط على لقب WBO أمام بيلي
جو ساوندرز، بعد اعتقاله ضمن حملة فدرالية طالت "عصابة شولايا" المتهمة بتنظيم إجرامي في الولايات المتحدة
.
وبعدها بفترة قصيرة، تعرّض داخل "مركز توقيف بروكلين" لهجومٍ حادّ بسلاحٍ أبيض خلال شجار
مع عصابة لاتينية، وأكدت وثائق المحكمة إصابته بعدّة طعنات في الوجه، ما تركه مُشوَّها ومبعدا عن الرياضة لسنوات.
واتُّهمت المجموعة بالابتزاز والاحتيال والرهانات غير المشروعة والاتجار بالمخدرات، وبالنسبة لخرسيدزه، تلاشت فرصة اللقب وتلطّخت السمعة تحت عناوين الجريمة والعنف.
وبرغم ذلك، سجّل في أيار - مايو
2024 عودةً صاخبة بإسقاطٍ بالضربة القاضية من الجولة الأولى، مؤكدا أن قوّته ما زالت حاضرة.
وفي بروكلين، تعادل المخضرم البالغ 46 عاما مع الغيني أندريس مارتينيز
، لتصبح قصته اليوم
أقلّ ارتباطا بالألقاب، وأكثر اقترابا من النجاة والإصرار والقتال ضد كلّ الظروف.