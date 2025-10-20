الملاكم الغريب .. من العنف والسجن والعصابات إلى الحلبة مجدداً

عاد إلى الحلبة للمرة الثانية بعد خروجه من السجن

عاد الجورجي أفْتانديـل خُرسيدزه، أحد أخطر لاعبي وزن المتوسط سابقا، إلى الحلبة للمرة الثانية بعد خروجه من السجن، منتزعا تعادلا من ست جولات على بطاقة وداع داني في ، ليضيف فصلا جديد إلى واحدة من أغرب حكايات العودة في الملاكمة.

انهارت مسيرة خرسيدزه عام 2017 قبل أيام من نزالٍ مخطَّط على لقب WBO أمام جو ساوندرز، بعد اعتقاله ضمن حملة فدرالية طالت "عصابة شولايا" المتهمة بتنظيم إجرامي في .

وبعدها بفترة قصيرة، تعرّض داخل "مركز توقيف بروكلين" لهجومٍ حادّ بسلاحٍ أبيض خلال مع عصابة لاتينية، وأكدت وثائق المحكمة إصابته بعدّة طعنات في الوجه، ما تركه مُشوَّها ومبعدا عن الرياضة لسنوات.

واتُّهمت المجموعة بالابتزاز والاحتيال والرهانات غير المشروعة والاتجار بالمخدرات، وبالنسبة لخرسيدزه، تلاشت فرصة اللقب وتلطّخت السمعة تحت عناوين الجريمة والعنف.

وبرغم ذلك، سجّل في أيار - 2024 عودةً صاخبة بإسقاطٍ بالضربة القاضية من الجولة الأولى، مؤكدا أن قوّته ما زالت حاضرة.

وفي بروكلين، تعادل المخضرم البالغ 46 عاما مع الغيني أندريس ، لتصبح قصته أقلّ ارتباطا بالألقاب، وأكثر اقترابا من النجاة والإصرار والقتال ضد كلّ الظروف.







