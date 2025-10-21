وفاة لاعب الشطرنج الأميركي الشاب عن 29 عاماً

عائلة اللاعب قالت أن وفاته كانت مفاجئة وغير متوقعة

نشر حساب "كريست بوك تشيس"، المتخصص في الشطرنج، خبراً عن وفاة لاعب الشطرنج الأميركي دانييل ناروديتسكي، عن 29 عاماً.

هذا الخبر ما لبثت أن أكدته عائلة اللاعب، وقالت أن وفاته كانت "مفاجئة وغير متوقعة"، وأنه كان لاعبا موهوبا ومعلقا بارعا ومعلما ملهما، ترك أثرا كبيرا لدى عشاق اللعبة، يبقى في الذاكرة كأحد أكثر الشخصيات الشغوفة والمؤثرة في عالم الشطرنج.

ولد ناروديتسكي في لأسرة من المهاجرين (السوفييت)، ولعب المنتخب الأميركي في العام 2015 في للفرق التي أقيمت في مدينة تساغكادزور الأرمنية.

عمل ناروديتسكي معلقا ومقدم بث مباشر عبر الإنترنت، وجذب جمهور واسع بفضل أسلوبه المميز في تبسيط وتحليل المباريات، وهو كان يحتل المركز 151 عالميا، والـ17 في بلاده.











