4 آب "الحقيقة الضائعة"
وفاة لاعب الشطرنج الأميركي الشاب عن 29 عاماً

وفاة لاعب الشطرنج الأميركي الشاب عن 29 عاماً
رياضات متنوعة

2025-10-21 | 07:29
وفاة لاعب الشطرنج الأميركي الشاب عن 29 عاماً

عائلة اللاعب قالت أن وفاته كانت مفاجئة وغير متوقعة

نشر حساب "كريست بوك تشيس"، المتخصص في أخبار الشطرنج، خبراً عن وفاة لاعب الشطرنج الأميركي دانييل ناروديتسكي، عن 29 عاماً.
هذا الخبر ما لبثت أن أكدته عائلة اللاعب، وقالت أن وفاته كانت "مفاجئة وغير متوقعة"، وأنه كان لاعبا موهوبا ومعلقا بارعا ومعلما ملهما، ترك أثرا كبيرا لدى عشاق اللعبة، وسوف يبقى في الذاكرة كأحد أكثر الشخصيات الشغوفة والمؤثرة في عالم الشطرنج.
ولد ناروديتسكي في الولايات المتحدة لأسرة من المهاجرين (السوفييت)، ولعب باسم المنتخب الأميركي في العام 2015 في بطولة العالم للفرق التي أقيمت في مدينة تساغكادزور الأرمنية.
عمل ناروديتسكي معلقا ومقدم بث مباشر عبر الإنترنت، وجذب جمهور واسع بفضل أسلوبه المميز في تبسيط وتحليل المباريات، وهو كان يحتل المركز 151 عالميا، والـ17 في بلاده.





مقالات ذات صلة

وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما
08:23

وفاة بطل الشطرنج الأميركي دانيال ناروديتسكي عن عمر الـ 29 عاما

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته
2025-08-21

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته

وفاة المطرب الشاب عمرو ستين وخطيبته مريم عامر منيب تنعيه
2025-09-10

وفاة المطرب الشاب عمرو ستين وخطيبته مريم عامر منيب تنعيه

الليغا تحذّر برشلونة بشأن تسجيل لاعبه الشاب
2025-09-02

الليغا تحذّر برشلونة بشأن تسجيل لاعبه الشاب

وفاة لاعب الشطرنج الأميركي الشاب عن 29 عاماً

رياضة

رياضات متنوعة

الشطرنج

دانييل ناروديتسكي

فيديو - ضربة وإخضاع وخنق .. وانتصار

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - ضربة وإخضاع وخنق .. وانتصار
00:43

فيديو - ضربة وإخضاع وخنق .. وانتصار

بضربة قوية بالركبة ثم بالإخضاع بواسطة الخنق

00:43

فيديو - ضربة وإخضاع وخنق .. وانتصار

بضربة قوية بالركبة ثم بالإخضاع بواسطة الخنق

الملاكم الغريب .. من العنف والسجن والعصابات إلى الحلبة مجدداً
2025-10-20

الملاكم الغريب .. من العنف والسجن والعصابات إلى الحلبة مجدداً

عاد إلى الحلبة للمرة الثانية بعد خروجه من السجن

2025-10-20

الملاكم الغريب .. من العنف والسجن والعصابات إلى الحلبة مجدداً

عاد إلى الحلبة للمرة الثانية بعد خروجه من السجن

إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي
2025-10-18

إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي

رفض الحكومة الإندونيسية منح فريق الجمباز الإسرائيلي تأشيرات الدخول

2025-10-18

إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي

رفض الحكومة الإندونيسية منح فريق الجمباز الإسرائيلي تأشيرات الدخول

فيديو - ضربة وإخضاع وخنق .. وانتصار
00:43
الملاكم الغريب .. من العنف والسجن والعصابات إلى الحلبة مجدداً
2025-10-20
إندونيسيا تواصل رفض إدخال فريق الجمباز الاسرائيلي
2025-10-18
مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية
2025-10-18

