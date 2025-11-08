رفع حظر الملاكمة في غانا يمهّد لعودة كبيرة

بعد أكثر من شهرين من التجميد الشامل للرياضة

أعلنت للرياضة في رسمياً رفع تعليق الأنشطة الاحترافية للملاكمة اعتباراً من يوم أول أمس الخميس، بعد أكثر من شهرين من التجميد الشامل للرياضة بسبب حادثتين مأساويتين.

وكان الحظر قد فُرض في أيلول - سبتمبر الماضي عقب وفاة الملاكمين المحترفين، وخصوصاً أكوشي، الذي تعرض لإصابات خطيرة خلال نزال في أكرّا وتوفي بعدها.

ووفق بيان الهيئة، فإن رفع التعليق جاء بعد تنفيذ "إصلاحات جوهرية" شملت، إصدار كتيبات طبية وسلامة، تشكيل لجنة طبية مؤقتة، إنشاء قاعدة بيانات طبية مركزية، اعتماد إطار تأمين شامل للرياضيين، ودعم طويل الأمد للرعاية الطبية للملاكمين.

كما أوصت الهيئة بفتح الباب أمام المستثمرين والمنظمين المحليين والأجانب لاستضافة نزالات احترافية في غانا، مشيرة إلى أن البلاد تسعى لاستعادة مكانتها التاريخية في حلبة الملاكمة العالمية.

في هذا الإطار، كشف المنظّم إيدي أن شركته (Matchroom Boxing) تخطط لعقد نزال كبير في أكرّا يوم 20 الثاني - ديسمبر، بين كريغ ريتشاردز ودان أزِيز، يُعدّ بمثابة تمهيد لتواجد البريطاني في غانا أوائل العام 2026.







