الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

رفع حظر الملاكمة في غانا يمهّد لعودة كبيرة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رفع حظر الملاكمة في غانا يمهّد لعودة كبيرة
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-11-08 | 03:57
رفع حظر الملاكمة في غانا يمهّد لعودة كبيرة

بعد أكثر من شهرين من التجميد الشامل للرياضة

أعلنت الهيئة الوطنية للرياضة في غانا رسمياً رفع تعليق الأنشطة الاحترافية للملاكمة اعتباراً من يوم أول أمس الخميس، بعد أكثر من شهرين من التجميد الشامل للرياضة بسبب حادثتين مأساويتين.
وكان الحظر قد فُرض في أيلول - سبتمبر الماضي عقب وفاة الملاكمين المحترفين، وخصوصاً إرنست أكوشي، الذي تعرض لإصابات خطيرة خلال نزال في أكرّا وتوفي بعدها.
ووفق بيان الهيئة، فإن رفع التعليق جاء بعد تنفيذ "إصلاحات جوهرية" شملت، إصدار كتيبات طبية وسلامة، تشكيل لجنة طبية مؤقتة، إنشاء قاعدة بيانات طبية مركزية، اعتماد إطار تأمين شامل للرياضيين، ودعم طويل الأمد للرعاية الطبية للملاكمين.
كما أوصت الهيئة بفتح الباب أمام المستثمرين والمنظمين المحليين والأجانب لاستضافة نزالات احترافية في غانا، مشيرة إلى أن البلاد تسعى لاستعادة مكانتها التاريخية في حلبة الملاكمة العالمية.
في هذا الإطار، كشف المنظّم البريطاني إيدي هيرن أن شركته (Matchroom Boxing) تخطط لعقد نزال كبير في أكرّا يوم 20 كانون الثاني - ديسمبر، بين كريغ ريتشاردز ودان أزِيز، يُعدّ بمثابة تمهيد لتواجد البريطاني أنتوني جوشوا في غانا أوائل العام 2026. 



مقالات ذات صلة

وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة
2025-10-11

وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة

وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً
2025-09-14

وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون عن 46 عاماً

من أرسنال الى الغيبوبة الى الملاكمة
2025-08-30

من أرسنال الى الغيبوبة الى الملاكمة

رفع حظر الملاكمة في غانا يمهّد لعودة كبيرة

رياضة

رياضات متنوعة

كريغ ريتشاردز

دان أزِيز

أنتوني جوشوا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجمة ذهبية من الاولمبياد الى عرض الأزياء
تعليق لاعبة كرة طائرة بسبب شكوك حول جنسها

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

تلاعب ببدلات القفز يتسبب لنجمين بالإيقاف
03:59

تلاعب ببدلات القفز يتسبب لنجمين بالإيقاف

قبِلا عقوبة إيقاف لثلاثة أشهر بعد تحقيق من الاتحاد الدولي

03:59

تلاعب ببدلات القفز يتسبب لنجمين بالإيقاف

قبِلا عقوبة إيقاف لثلاثة أشهر بعد تحقيق من الاتحاد الدولي

نجمة ذهبية من الاولمبياد الى عرض الأزياء
03:58

نجمة ذهبية من الاولمبياد الى عرض الأزياء

النجمة الأميركية الحاصلة على ميداليتين ذهبيّتين أولمبيّاً

03:58

نجمة ذهبية من الاولمبياد الى عرض الأزياء

النجمة الأميركية الحاصلة على ميداليتين ذهبيّتين أولمبيّاً

تعليق لاعبة كرة طائرة بسبب شكوك حول جنسها
03:50

تعليق لاعبة كرة طائرة بسبب شكوك حول جنسها

أثار الاتحاد الألباني للكرة الطائرة موجة من الجدل

03:50

تعليق لاعبة كرة طائرة بسبب شكوك حول جنسها

أثار الاتحاد الألباني للكرة الطائرة موجة من الجدل

اخترنا لك
تلاعب ببدلات القفز يتسبب لنجمين بالإيقاف
03:59
نجمة ذهبية من الاولمبياد الى عرض الأزياء
03:58
تعليق لاعبة كرة طائرة بسبب شكوك حول جنسها
03:50
إيقاف بطلة فرنسية بعد إدانتها بالاحتيال
03:48

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025